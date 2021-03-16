Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:05 16.03.2021 (обновлено: 02:06 16.03.2021)
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
КАИР, 16 мар - РИА Новости. Марокканские власти не намерены отказываться от применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca по примеру других стран в связи с побочными эффектами, сообщил портал 360 со ссылкой на источник в правительственном Научном комитете.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
"Мы продолжим использовать британскую вакцину, так как причин для приостановки с точки зрения науки и медицины нет, угрозы отсутствуют", - заявил источник.
По его словам, за время стартовавшей в Марокко с 28 января кампании вакцинации никаких "инцидентов" с данной вакциной не зафиксировано.
По данным минздрава Марокко, первый укол вакцин от коронавируса получили более 4,2 миллиона граждан. Используются вакцины AstraZeneca и Sinopharm.
В королевстве зафиксированы более 489 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались 8733 пациента.
Как сообщил ранее минздрав Марокко, королевство уже забронировало в общей сложности 66 миллионов доз препаратов Sinopharm и AstraZeneca, что обеспечит вакцинацию как минимум 33 миллионов человек. 10 марта Марокко зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".
С 16 марта на две недели продлены действующие в стране ограничения в связи с коронавирусом: в ночное время действует комендантский час, запрещено проведение праздничных мероприятий, общественных и частных собраний. Рестораны, кафе, магазины и крупные торговые центры работают до 20.00 по местному времени. Прекращено авиасообщение с рядом стран, где сохраняются высокие темпы распространения коронавируса.