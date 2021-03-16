https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601404347.html

Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca

Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca

Марокканские власти не намерены отказываться от применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca по примеру других стран в связи с побочными эффектами,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:05

2021-03-16T02:05

2021-03-16T02:06

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

воз

евросоюз

марокко

в мире

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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Марокканские власти не намерены отказываться от применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca по примеру других стран в связи с побочными эффектами, сообщил портал 360 со ссылкой на источник в правительственном Научном комитете.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.По его словам, за время стартовавшей в Марокко с 28 января кампании вакцинации никаких "инцидентов" с данной вакциной не зафиксировано.По данным минздрава Марокко, первый укол вакцин от коронавируса получили более 4,2 миллиона граждан. Используются вакцины AstraZeneca и Sinopharm.В королевстве зафиксированы более 489 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались 8733 пациента.Как сообщил ранее минздрав Марокко, королевство уже забронировало в общей сложности 66 миллионов доз препаратов Sinopharm и AstraZeneca, что обеспечит вакцинацию как минимум 33 миллионов человек. 10 марта Марокко зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".С 16 марта на две недели продлены действующие в стране ограничения в связи с коронавирусом: в ночное время действует комендантский час, запрещено проведение праздничных мероприятий, общественных и частных собраний. Рестораны, кафе, магазины и крупные торговые центры работают до 20.00 по местному времени. Прекращено авиасообщение с рядом стран, где сохраняются высокие темпы распространения коронавируса.

https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601402837.html

https://ria.ru/20210315/tromboz-1601399772.html

марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, евросоюз, марокко, в мире