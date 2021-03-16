https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601402837.html
Мексика запросила у США не получившую одобрения вакцину AstraZeneca
Мексика запросила у США не получившую одобрения вакцину AstraZeneca
Власти Мексики попросили у США направить им партии вакцин, которые есть в распоряжении северного соседа и до сих пор не получили одобрения на использование от... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T01:32
2021-03-16T01:32
2021-03-16T01:32
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
мехико
андрес мануэль лопес обрадор
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джо байден
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сша
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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Власти Мексики попросили у США направить им партии вакцин, которые есть в распоряжении северного соседа и до сих пор не получили одобрения на использование от местного регулятора, сообщила замглавы мексиканского МИД Марта Дельгадо.Дипломат выразила уверенность, что поскольку в США вакцина пока не получила разрешения на применение, а в Мексике уже используется в программе вакцинации, предоставить ее Мексике было бы хорошим ходом.По словам дипломата, США до сих пор не дали ответа на запрос, который помимо AstraZeneca включал вакцины Moderna и Novavax.Вакцина разработки оксфордского университета и AstraZeneca занимает серьезное место в программе вакцинации в Мексике - около 20% от всех распределяемых сейчас препаратов, в мае запланирован запуск производства этой вакцины на местном фармацевтическом предприятии.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, мехико, андрес мануэль лопес обрадор, astrazeneca , джо байден, мексика, сша, в мире