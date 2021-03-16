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Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:50
2021-03-16T01:30
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
евросоюз
рига
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испания
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astrazeneca
латвия
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РИГА, 16 мар – РИА Новости. Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства лекарств республики.Неделю назад, 9 марта, Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV5300, в связи с тем что у двух человек возникли проблемы со здоровьем после вакцины этой серии.Решение о полной приостановке использования вакцины AstraZeneca было принято совместно Центром профилактики и контроля заболеваний, Государственным советом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения."Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Решение основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации, однако все еще нет никаких доказательств, что случаи тромбообразования вызваны именно вакцинацией", - сказано в сообщении.Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до выяснения обстоятельств.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
https://ria.ru/20210315/tromboz-1601399772.html
рига
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, евросоюз, рига, норвегия, испания, люксембург (государство), astrazeneca , латвия, в мире

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

00:50 16.03.2021 (обновлено: 01:30 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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РИГА, 16 мар – РИА Новости. Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства лекарств республики.
Неделю назад, 9 марта, Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV5300, в связи с тем что у двух человек возникли проблемы со здоровьем после вакцины этой серии.
Решение о полной приостановке использования вакцины AstraZeneca было принято совместно Центром профилактики и контроля заболеваний, Государственным советом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения.
"Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Решение основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации, однако все еще нет никаких доказательств, что случаи тромбообразования вызваны именно вакцинацией", - сказано в сообщении.
Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до выяснения обстоятельств.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Вакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19ЕвросоюзРигаНорвегияИспанияЛюксембург (государство)AstraZenecaЛатвияВ мире
 
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