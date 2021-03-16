https://ria.ru/20210316/astrazeneca-1601401534.html

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:50

2021-03-16T00:50

2021-03-16T01:30

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

евросоюз

рига

норвегия

испания

люксембург (государство)

astrazeneca

латвия

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РИГА, 16 мар – РИА Новости. Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства лекарств республики.Неделю назад, 9 марта, Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV5300, в связи с тем что у двух человек возникли проблемы со здоровьем после вакцины этой серии.Решение о полной приостановке использования вакцины AstraZeneca было принято совместно Центром профилактики и контроля заболеваний, Государственным советом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения."Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Решение основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации, однако все еще нет никаких доказательств, что случаи тромбообразования вызваны именно вакцинацией", - сказано в сообщении.Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до выяснения обстоятельств.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.

https://ria.ru/20210315/tromboz-1601399772.html

рига

норвегия

испания

люксембург (государство)

латвия

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, евросоюз, рига, норвегия, испания, люксембург (государство), astrazeneca , латвия, в мире