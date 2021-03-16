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Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов
Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов
Великобритания первой из государств ядерной пятерки заявила о намерении увеличить потолки ядерных арсеналов, при том, что объективных причин для такого шага в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:26
2021-03-16T19:26
андрей баклицкий
пир-центр
мгимо
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания первой из государств ядерной пятерки заявила о намерении увеличить потолки ядерных арсеналов, при том, что объективных причин для такого шага в виде ощутимых угроз для Лондона нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.Ранее во вторник правительство Великобритании опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее чем 180.В самой стратегии есть упоминание о более ранних намерениях Лондона, но далее не следует внятного объяснения, зачем было принято решение отказаться от планов на уменьшение, отмечает Баклицкий."Никаких разумных причин они для этого не приводят. В целом, если посмотреть на документ, есть ощущение, что Великобритания в принципе движется в сторону снижения транспарентности - они прекращают публиковать цифры о том, сколько у них в рамках этих потолков ядерного оружия. То есть, видимо, у них произошла смена подхода к ядерным силам. Зачем это делать, не очень понятно, может быть в контексте общем выхода из ЕС и поиска своего места в новом мире, чтобы и в этом же контексте показать, что она еще ядерная держава, которая стремится максимально увеличить эффективность своего ядерного арсенала. Но, еще раз, не видно никаких разумных и понятных причин, для чего это все необходимо менять и именно сейчас", - сказал эксперт.Он добавил, что действия Лондона ставят много вопросов и в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).По его словам, свои претензии смогут предъявить как страны ядерной "пятерки", так и неядерные государства, в том числе в рамках запланированной на август обзорной конференции ДНЯО. "Они смогут обвинить Великобританию в нарушении в том числе ее обязательство по статье 6 договора. В целом же к Великобритании будет много вопросов в этом обзорном цикле", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601514973.html
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андрей баклицкий, пир-центр, мгимо, великобритания, лондон, в мире

Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов

19:26 16.03.2021
 
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания первой из государств ядерной пятерки заявила о намерении увеличить потолки ядерных арсеналов, при том, что объективных причин для такого шага в виде ощутимых угроз для Лондона нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.
Ранее во вторник правительство Великобритании опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее чем 180.
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В самой стратегии есть упоминание о более ранних намерениях Лондона, но далее не следует внятного объяснения, зачем было принято решение отказаться от планов на уменьшение, отмечает Баклицкий.
"Никаких разумных причин они для этого не приводят. В целом, если посмотреть на документ, есть ощущение, что Великобритания в принципе движется в сторону снижения транспарентности - они прекращают публиковать цифры о том, сколько у них в рамках этих потолков ядерного оружия. То есть, видимо, у них произошла смена подхода к ядерным силам. Зачем это делать, не очень понятно, может быть в контексте общем выхода из ЕС и поиска своего места в новом мире, чтобы и в этом же контексте показать, что она еще ядерная держава, которая стремится максимально увеличить эффективность своего ядерного арсенала. Но, еще раз, не видно никаких разумных и понятных причин, для чего это все необходимо менять и именно сейчас", - сказал эксперт.
Он добавил, что действия Лондона ставят много вопросов и в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Великобритания будет, конечно же, продолжать говорить, что у нее самые маленькие ядерные силы и что она по-прежнему привержена всем целям разоружения. Но она в общем-то стала первой из стран ядерной пятерки из тех, у кого известны показатели ядерных сил, кто заявляет, что будет наращивать их. Это, конечно, тревожный звонок. Уверен, что другие страны будут использовать это в своих заявлениях, в том числе Китай, если в его адрес будут звучать замечания по наращиванию ядерных арсеналов", - сказал Баклицкий.
По его словам, свои претензии смогут предъявить как страны ядерной "пятерки", так и неядерные государства, в том числе в рамках запланированной на август обзорной конференции ДНЯО. "Они смогут обвинить Великобританию в нарушении в том числе ее обязательство по статье 6 договора. В целом же к Великобритании будет много вопросов в этом обзорном цикле", - резюмировал эксперт.
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Андрей БаклицкийПИР-центрМГИМОВеликобританияЛондонВ мире
 
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