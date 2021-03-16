https://ria.ru/20210316/arsenal-1601546054.html

Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов

Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов

Великобритания первой из государств ядерной пятерки заявила о намерении увеличить потолки ядерных арсеналов, при том, что объективных причин для такого шага в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T19:26

2021-03-16T19:26

2021-03-16T19:26

андрей баклицкий

пир-центр

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лондон

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания первой из государств ядерной пятерки заявила о намерении увеличить потолки ядерных арсеналов, при том, что объективных причин для такого шага в виде ощутимых угроз для Лондона нет, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.Ранее во вторник правительство Великобритании опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее чем 180.В самой стратегии есть упоминание о более ранних намерениях Лондона, но далее не следует внятного объяснения, зачем было принято решение отказаться от планов на уменьшение, отмечает Баклицкий."Никаких разумных причин они для этого не приводят. В целом, если посмотреть на документ, есть ощущение, что Великобритания в принципе движется в сторону снижения транспарентности - они прекращают публиковать цифры о том, сколько у них в рамках этих потолков ядерного оружия. То есть, видимо, у них произошла смена подхода к ядерным силам. Зачем это делать, не очень понятно, может быть в контексте общем выхода из ЕС и поиска своего места в новом мире, чтобы и в этом же контексте показать, что она еще ядерная держава, которая стремится максимально увеличить эффективность своего ядерного арсенала. Но, еще раз, не видно никаких разумных и понятных причин, для чего это все необходимо менять и именно сейчас", - сказал эксперт.Он добавил, что действия Лондона ставят много вопросов и в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).По его словам, свои претензии смогут предъявить как страны ядерной "пятерки", так и неядерные государства, в том числе в рамках запланированной на август обзорной конференции ДНЯО. "Они смогут обвинить Великобританию в нарушении в том числе ее обязательство по статье 6 договора. В целом же к Великобритании будет много вопросов в этом обзорном цикле", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601514973.html

https://ria.ru/20210316/ugroza-1601527040.html

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андрей баклицкий, пир-центр, мгимо, великобритания, лондон, в мире