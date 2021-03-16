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Предполагаемого украинского шпиона, задержанного в Крыму, арестовали
Предполагаемого украинского шпиона, задержанного в Крыму, арестовали
Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель Киевского... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:39
2021-03-16T18:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
республика крым
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель Киевского районного суда Симферополя.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании и пресечении разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Мужчина осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. В его машине обнаружен и изъяли, предположительно, СВУ. Сам Есипенко признался, что информацию он собирал в интересах спецслужб Украины, назвав фамилию курирующего его офицера, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности."Мера пресечения избрана в виде ареста сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства. Решение было вынесено 12 марта.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, украина, происшествия

Предполагаемого украинского шпиона, задержанного в Крыму, арестовали

16:39 16.03.2021 (обновлено: 18:58 16.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель Киевского районного суда Симферополя.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании и пресечении разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Мужчина осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. В его машине обнаружен и изъяли, предположительно, СВУ. Сам Есипенко признался, что информацию он собирал в интересах спецслужб Украины, назвав фамилию курирующего его офицера, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.
Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 16:22
Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму
"Мера пресечения избрана в виде ареста сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства. Решение было вынесено 12 марта.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольРеспублика КрымУкраинаПроисшествия
 
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