https://ria.ru/20210316/arest-1601509770.html

Предполагаемого украинского шпиона, задержанного в Крыму, арестовали

Предполагаемого украинского шпиона, задержанного в Крыму, арестовали

Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель Киевского... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:39

2021-03-16T16:39

2021-03-16T18:58

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

республика крым

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601512990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28a227bcbc6ec52981e6461adbc37d94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Россиянин, задержанный в Крыму по подозрению в сборе информации для спецслужб Украины, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости представитель Киевского районного суда Симферополя.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании и пресечении разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Мужчина осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. В его машине обнаружен и изъяли, предположительно, СВУ. Сам Есипенко признался, что информацию он собирал в интересах спецслужб Украины, назвав фамилию курирующего его офицера, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности."Мера пресечения избрана в виде ареста сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства. Решение было вынесено 12 марта.

https://ria.ru/20210316/zaderzhanie-1601505806.html

симферополь

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, украина, происшествия