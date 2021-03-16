Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Суд в Красноярске признал законным продление ареста местному бизнесмену Анатолию Быкову до 21 апреля по делу о подстрекательстве к убийству, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.
"Сегодня Красноярским краевым судом с учетом позиции прокурора признано законным постановление Железнодорожного районного суда Красноярска от 18 февраля 2021 года о продлении в отношении Анатолия Быкова срока содержания под стражей до 6 месяцев, то есть до 21 апреля 2021 года. …Судом апелляционной инстанции доводы защитников обвиняемого об отмене принятого решения в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и отсутствием необходимости содержания Быкова А.П. под стражей отклонены как необоснованные, судебное решение оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что речь идет о деле, по которому Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству. По версии следствия, обвиняемый склонил исполнителя к убийству предпринимателя, совершенному в 2005 году в Красноярске.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
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