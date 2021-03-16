https://ria.ru/20210316/apple-1601416514.html
Apple согласилась предустанавливать на свои гаджеты российские приложения
Apple согласилась предустанавливать на свои гаджеты российские приложения
Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, сообщили "Ведомости". РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:03
2021-03-16T09:03
2021-03-16T10:24
россия
apple
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, сообщили "Ведомости".Так, с 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с предложением установить программы из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив.По словам источника газеты в ведомстве, с американской компанией также обсуждают создание в App Store подборки перспективных российских приложений. При этом в Минцифры заявили, что не заинтересованы в том, чтобы программы из разрешенного перечня занимали доминирующее положение: подборку будут дополнять новыми набирающими популярность разработками.В декабре прошлого года в России приняли закон, запрещающий продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта. В перечень одобренных приложений вошли популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.
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россия, apple, технологии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Компания Apple
договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, сообщили "Ведомости
".
Так, с 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с предложением установить программы из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив.
По словам источника газеты в ведомстве, с американской компанией также обсуждают создание в App Store подборки перспективных российских приложений.
При этом в Минцифры заявили, что не заинтересованы в том, чтобы программы из разрешенного перечня занимали доминирующее положение: подборку будут дополнять новыми набирающими популярность разработками.
В декабре прошлого года в России приняли закон, запрещающий продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта. В перечень одобренных приложений вошли популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.