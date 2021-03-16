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Ветеран КГБ рассказал о предателе из Москвы, подставившем группу "Альфа"

Ветеран КГБ рассказал о предателе из Москвы, подставившем группу "Альфа"

Литовские националисты и стоявшие за ними сотрудники крупнейших западных спецслужб в январе 1991 года заранее знали, что в Вильнюс прибудут советские... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T01:16

2021-03-16T01:16

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Литовские националисты и стоявшие за ними сотрудники крупнейших западных спецслужб в январе 1991 года заранее знали, что в Вильнюс прибудут советские спецподразделения, в том числе группа "Альфа" — об этом их во всех подробностях предупредил некий человек, позвонивший из здания ЦК КПСС в Москве, после чего радикалы и их кураторы организовали провокацию в отношении силовиков, безжалостно расстреляв мирных жителей Вильнюса, рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков.Он в 1970-х-1980-х годах работал во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, занимавшегося проблемами борьбы с национализмом и экстремистскими проявлениями на этой почве, с 1986 года был начальником этого отдела, а в 1988-1991 годах, оставаясь офицером действующего резерва КГБ, работал в секторе органов госбезопасности Отдела административных органов (с 1989 года — Государственно-правового отдела) ЦК КПСС.В своей статье в журнале "Национальная оборона" "Литовская ССР, 1988-1990 годы: перестройка или предательство?" Кобяков отметил, что в конце 1980-х годов к числу его должностных обязанностей относилось, в частности, изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии."Объем информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах и чем все это неминуемо может закончиться", — написал Кобяков.В частности, руководству Компартии направлялась информация о деятельности "Саюдиса" (Sąjūdis, "Движение") — литовской сепаратистской организации, открыто заявлявшей, что для нее главной целью является "восстановление независимости Литвы"."В течение 1990-го — в начале 1991 года в Литве органами госбезопасности были выявлены работавшие нелегально сотрудники ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые осуществляли руководство "Саюдисом" и другими националистическими организациями, а по сути — управляли процессом, как принято сейчас говорить, "цветной революции" в Литве", — указал Кобяков.В Польше к тому времени у власти уже находилось движение "Солидарность", которое поддерживали спецслужбы стран НАТО во главе с США.Предательский звонокПо словам Кобякова, начальником аналитического управления "А" Второго главного управления КГБ генерал-майором Вячеславом Широниным в то время были обнародованы данные о том, что в 1990 году прибывший в Литву американский гражданин Эндрю Эйва стал консультантом лидера "Саюдиса" Витаутаса Ландсбергиса."Он занимался изучением возможности подготовки повстанческого движения, планировал открыть курсы "рейнджеров", обучал боевиков из числа националистов использованию гранат и бутылок с зажигательной смесью против советских бронетранспортеров и танков. В апреле 1990 года за эту деятельность ему был закрыт въезд в СССР, однако в декабре того же года Эйва вновь прибыл в Литву. Вместе с ним в Вильнюс приехала группа агентов ЦРУ, появившихся вскоре в окружении Ландсбергиса. Позднее Ландсбергис заявил, что американский "специалист" Эйва сыграл "положительную роль" в январских событиях", — вспоминает Кобяков.Эндрю Эйва (он же Андрюс Эйтавичюс) был специалистом по боям в городских условиях и имел опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане; как консультант правительства Литвы изучал возможности организации "партизанского движения", выезжал в районы, закрытые для посещения иностранцами — об этом рассказывалось в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию событий 1991 года в Вильнюсе и проходившей в январе нынешнего года в Москве в Общественной палате Российской Федерации.На фоне того, что обстановка в Литовской ССР накалялась — националисты и сепаратисты продолжали захватывать власть, — 8-9 января 1991 года в республику были переброшены военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других частей. Одиннадцатого января президент СССР Михаил Горбачев был вынужден потребовать отмены антиконституционных актов в Литве и восстановления действия Конституции СССР. Решался вопрос о наведении порядка в Литве и введении особого порядка управления республикой, вспоминает Кобяков."Важно отметить, что в эти дни органами госбезопасности был зафиксирован звонок лидеру националистов Ландсбергису (ставшему к тому времени председателем Верховного совета Литвы) из здания ЦК КПСС, в ходе которого неустановленный московский абонент сообщил ему о детальных планах действий советских силовиков и прибывшей в Вильнюс группы "Альфа", которая должна была вместе с десантниками взять под контроль телецентр и телевизионную башню в литовской столице", — пишет Кобяков."После получения этой информации "саюдистами" и их кураторами из западных спецслужб была организована массовая "акция протеста против захвата телебашни", а на крышах близлежащих домов были размещены их снайперы. Именно они безжалостно расстреливали толпу своих соотечественников", — добавляет ветеран КГБ.Среди погибших был и лейтенант "Альфы" (группы "А" Седьмого управления КГБ СССР) Виктор Шатских, которого убили выстрелом в спину, причем пуля прошла между пластинами бронежилета сверху вниз, напоминает Кобяков.Выкрутасы литовского правосудияВерховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения: полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, был назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову — четыре года.Российская Госдума приняла заявление о судебном процессе по так называемому делу 13 января о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.Как пояснил СК, в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР, подчеркнул СК.В сентябре 2019 года Мель направил обращение к представителям ОБСЕ, в котором заявил о невыносимых условиях своего содержания в литовской тюрьме вместе с уголовниками и угрозе для своей жизни. Как напомнил Мель в своем обращении, его действия в январе 1991 года выражались лишь в том, что он на танке сломал забор около вильнюсского телецентра и по приказу своего командира трижды выстрелил в воздух холостыми зарядами. Мель отмечал, что в обвинении не указано ни одного человека, пострадавшего непосредственно от его действий.Двенадцатого марта нынешнего года семилетний срок заключения Меля истек, и он должен был выйти на свободу. Однако апелляционный суд Литвы 9 марта постановил арестовать Меля на 20 дней, имея в виду то, что генпрокуратура Литвы добивается ужесточения приговора — продления Мелю срока тюремного заключения еще на три года. Оглашение решения намечено на 31 марта. Как следовало из постановления суда 9 марта, прокуратура объясняла необходимость такой меры тем, что Мель — иностранный гражданин и после освобождения якобы может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения.Апелляционный суд Литвы, арестовавший сейчас Меля, нарушил не только нормы закона, но и принципы гуманизма, использовав при этом абсурдные доводы, заявил РИА Новости литовский адвокат Меля Ришардас Бурда. Он, а также еще один адвокат Меля Галина Кардановская сообщили РИА Новости, что Мель подает жалобу на решение апелляционного суда о назначении ему ареста.Россия возмущена беззаконием литовской судебной системы в отношении Юрия Меля и не оставит эту ситуацию без последствий, заявила в минувшую пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение апелляционного суда об аресте Меля. Российская Федерация требует прекратить циничное глумление над правосудием и над конкретным человеком, будет привлекать внимание институтов Евросоюза к подобному беззаконию, добавила Захарова.

https://ria.ru/20210314/dedyukhin-1601114774.html

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https://ria.ru/20200314/1568591689.html

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россия, юрий мель, мария захарова, евросоюз, комитет государственной безопасности ссср, михаил горбачев, москва, ссср, общество