https://ria.ru/20210316/aksenov-1601419374.html
Аксенов рассказал о самых тяжелых для него событиях в Крыму за семь лет
Аксенов рассказал о самых тяжелых для него событиях в Крыму за семь лет
Самые тяжелые события в республике за все годы с момента вхождения в состав России произошли в октябре 2018 года в Керчи, когда студент колледжа устроил... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:32
2021-03-16T09:32
2021-03-16T11:11
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Самые тяжелые события в республике за все годы с момента вхождения в состав России произошли в октябре 2018 года в Керчи, когда студент колледжа устроил массовое убийство, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Керчь – самый тяжелый период. Здесь столько потеряли детей, педагогов, человеческую жизнь не вернешь. Невосполнимая утрата. Все остальное - Армянск, ситуация с водой, электроэнергией - это все пережили, да, с напряжением, но вышли с честью из ситуации. Керчь - это особое, трагедия", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Самые тяжелые события в республике за все годы с момента вхождения в состав России произошли в октябре 2018 года в Керчи, когда студент колледжа устроил массовое убийство, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов
.
"Керчь – самый тяжелый период. Здесь столько потеряли детей, педагогов, человеческую жизнь не вернешь. Невосполнимая утрата. Все остальное - Армянск, ситуация с водой, электроэнергией - это все пережили, да, с напряжением, но вышли с честью из ситуации. Керчь - это особое, трагедия", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.