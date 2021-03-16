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Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:27
2021-03-16T11:11
арина новосельская
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора."Нет, в этой связи (увольнять – ред) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Глава Крыма добавил, что изредка сам употребляет "крепкое словцо", но не очень рад тому, что такой лексикон есть в обиходе министра культуры республики."Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет", - сказал Аксенов.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210311/novoselskaya-1600821990.html
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арина новосельская, сергей аксенов (политик), общество

Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

09:27 16.03.2021 (обновлено: 11:11 16.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора.
"Нет, в этой связи (увольнять – ред) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Глава Крыма добавил, что изредка сам употребляет "крепкое словцо", но не очень рад тому, что такой лексикон есть в обиходе министра культуры республики.
"Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет", - сказал Аксенов.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
Министр культуры Крыма Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 17:57
Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
 
Арина НовосельскаяСергей Аксенов (политик)Общество
 
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