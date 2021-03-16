https://ria.ru/20210316/aksenov-1601418776.html

Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:27

2021-03-16T09:27

2021-03-16T11:11

арина новосельская

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора."Нет, в этой связи (увольнять – ред) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Глава Крыма добавил, что изредка сам употребляет "крепкое словцо", но не очень рад тому, что такой лексикон есть в обиходе министра культуры республики."Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет", - сказал Аксенов.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210311/novoselskaya-1600821990.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арина новосельская, сергей аксенов (политик), общество