https://ria.ru/20210316/aksenov-1601418776.html
Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
Аксенов оценил ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:27
2021-03-16T09:27
2021-03-16T11:11
арина новосельская
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора."Нет, в этой связи (увольнять – ред) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Глава Крыма добавил, что изредка сам употребляет "крепкое словцо", но не очень рад тому, что такой лексикон есть в обиходе министра культуры республики."Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет", - сказал Аксенов.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
https://ria.ru/20210311/novoselskaya-1600821990.html
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арина новосельская, сергей аксенов (политик), общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую
за инцидент с нецензурной лексикой в ходе видеоселектора.
"Нет, в этой связи (увольнять – ред) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.
Глава Крыма добавил, что изредка сам употребляет "крепкое словцо", но не очень рад тому, что такой лексикон есть в обиходе министра культуры республики.
"Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет", - сказал Аксенов.