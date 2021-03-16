https://ria.ru/20210316/aksenov-1601405399.html

Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T03:11

2021-03-16T03:11

2021-03-16T11:10

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося референдума о судьбе республики и готовности взять ответственность за его подготовку.Сергей Аксенов 7 марта 2014 года в должности главы правительства республики Крым (на тот момент автономной республики Крым) дал комментарии в прямом эфире украинскому телеканалу по поводу ситуации на полуострове и назначенного референдума. Экс-президент Украины Леонид Кравчук спросил Аксенова о законности готовящегося референдума. Аксенов тогда ответил, что это не его личное желание, а решение парламента Крыма.Аксенов также сказал, что парламент Крыма имел полное юридическое право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы."Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически все было сделано правильно", - сказал Аксенов.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

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сергей аксенов (политик), леонид кравчук, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика