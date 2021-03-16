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https://ria.ru/20210316/aksenov-1601405399.html
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:11
2021-03-16T11:10
сергей аксенов (политик)
леонид кравчук
владимир путин
симферополь
республика крым
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оон
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося референдума о судьбе республики и готовности взять ответственность за его подготовку.Сергей Аксенов 7 марта 2014 года в должности главы правительства республики Крым (на тот момент автономной республики Крым) дал комментарии в прямом эфире украинскому телеканалу по поводу ситуации на полуострове и назначенного референдума. Экс-президент Украины Леонид Кравчук спросил Аксенова о законности готовящегося референдума. Аксенов тогда ответил, что это не его личное желание, а решение парламента Крыма.Аксенов также сказал, что парламент Крыма имел полное юридическое право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы."Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически все было сделано правильно", - сказал Аксенов.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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сергей аксенов (политик), леонид кравчук, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму

03:11 16.03.2021 (обновлено: 11:10 16.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал РИА Новости, как в марте 2014 года ответил экс-президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося референдума о судьбе республики и готовности взять ответственность за его подготовку.
Сергей Аксенов 7 марта 2014 года в должности главы правительства республики Крым (на тот момент автономной республики Крым) дал комментарии в прямом эфире украинскому телеканалу по поводу ситуации на полуострове и назначенного референдума. Экс-президент Украины Леонид Кравчук спросил Аксенова о законности готовящегося референдума. Аксенов тогда ответил, что это не его личное желание, а решение парламента Крыма.
"Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берете ли вы ответственность (за референдум) на себя, я сказал: "Да, беру". Потому что у меня было четкое понимание, что мы делаем все правильно", - сказал Аксенов.
Аксенов также сказал, что парламент Крыма имел полное юридическое право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы.
"Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически все было сделано правильно", - сказал Аксенов.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Священное право России на Крым
 
Сергей Аксенов (политик)Леонид КравчукВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
 
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