https://ria.ru/20210316/abdrazakov-1601438991.html

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России

Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", первый заместитель... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:25

2021-03-16T12:25

2021-03-16T12:41

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музыка

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ильдар абдразаков

геликон-опера

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов стал заслуженным работником культуры России, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте документа."Заслуженными" также стали артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.

https://ria.ru/20210201/abdrazakov-1595491713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ильдар абдразаков, геликон-опера