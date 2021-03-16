Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210316/abdrazakov-1601438991.html
Оперный певец Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России
Оперный певец Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России
Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", первый заместитель... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:25
2021-03-16T12:41
культура
музыка
новости культуры
ильдар абдразаков
геликон-опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653937_0:174:2777:1736_1920x0_80_0_0_61fc949e46a3feaf6692f7fe306ff085.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов стал заслуженным работником культуры России, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте документа."Заслуженными" также стали артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.
https://ria.ru/20210201/abdrazakov-1595491713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653937_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d36cb8d36f50d6e904a066af0bf4d7d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, ильдар абдразаков, геликон-опера

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом России

12:25 16.03.2021 (обновлено: 12:41 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевСолист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии "BraVo" в Москве
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии BraVo в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов стал заслуженным работником культуры России, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в тексте документа.
"Заслуженными" также стали артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.
Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.
III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 17:48Культура
В Московской консерватории стартовал Фестиваль Ильдара Абдразакова
 
КультураМузыкаНовости культурыИльдар АбдразаковГеликон-Опера
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
12:49Путин встретится с губернатором Подмосковья
12:48Кремль ответил на заявления лидеров западных стран о "российской угрозе"
12:47Посольство в Нигерии пытается освободить россиянина, похищенного пиратами
12:43Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев
12:43В Новосибирске протестируют камеры, мгновенно определяющие симптомы ОРВИ
12:43Матвиенко оценила значимость воссоединения Крыма с Россией
Лента новостейМолния