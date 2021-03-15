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Журналисту МИА "Россия сегодня" продлили запрет на въезд в страны Шенгена

Журналисту МИА "Россия сегодня" продлили запрет на въезд в страны Шенгена

Польша продлила на пять лет запрет въезда в страны Шенгенской зоны журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову с формулировкой "угроза национальной... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:14

2021-03-15T09:14

2021-03-15T09:14

обсе

леонид свиридов

мид польши

польша

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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польша продлила на пять лет запрет въезда в страны Шенгенской зоны журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову с формулировкой "угроза национальной безопасности", сообщил РИА Новости его польский адвокат Ярослав Хелстовский."По просьбе моего клиента я направил официальный запрос в общепольское Управление по делам иностранцев. В запросе мы просили сообщить, фигурирует ли мой клиент в базе данных иностранных граждан, которым по различным причинам закрыт въезд в Польшу. Официальный ответ мы получили в письменном виде по почте", - рассказал Хелстовский.В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что Свиридов "фигурирует в списке иностранцев, чье нахождение на территории Польской республики нежелательно". В том же документе указывается, что "въезд господина Свиридова на территорию Польской республики или его пребывание на этой территории представляет угрозу для безопасности государства".Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года.МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.

https://ria.ru/20210218/solovev-1598022917.html

https://ria.ru/20210302/ukraina-1599650141.html

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москва

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, леонид свиридов, мид польши, польша, москва, варшава, в мире