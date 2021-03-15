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Журналисту МИА "Россия сегодня" продлили запрет на въезд в страны Шенгена
Журналисту МИА "Россия сегодня" продлили запрет на въезд в страны Шенгена
Польша продлила на пять лет запрет въезда в страны Шенгенской зоны журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову с формулировкой "угроза национальной... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:14
2021-03-15T09:14
обсе
леонид свиридов
мид польши
польша
москва
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польша продлила на пять лет запрет въезда в страны Шенгенской зоны журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову с формулировкой "угроза национальной безопасности", сообщил РИА Новости его польский адвокат Ярослав Хелстовский."По просьбе моего клиента я направил официальный запрос в общепольское Управление по делам иностранцев. В запросе мы просили сообщить, фигурирует ли мой клиент в базе данных иностранных граждан, которым по различным причинам закрыт въезд в Польшу. Официальный ответ мы получили в письменном виде по почте", - рассказал Хелстовский.В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что Свиридов "фигурирует в списке иностранцев, чье нахождение на территории Польской республики нежелательно". В том же документе указывается, что "въезд господина Свиридова на территорию Польской республики или его пребывание на этой территории представляет угрозу для безопасности государства".Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года.МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
https://ria.ru/20210218/solovev-1598022917.html
https://ria.ru/20210302/ukraina-1599650141.html
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обсе, леонид свиридов, мид польши, польша, москва, варшава, в мире

Журналисту МИА "Россия сегодня" продлили запрет на въезд в страны Шенгена

09:14 15.03.2021
 
© AP Photo / Alik KepliczРоссийский журналист Леонид Свиридов
Российский журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польша продлила на пять лет запрет въезда в страны Шенгенской зоны журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову с формулировкой "угроза национальной безопасности", сообщил РИА Новости его польский адвокат Ярослав Хелстовский.
"По просьбе моего клиента я направил официальный запрос в общепольское Управление по делам иностранцев. В запросе мы просили сообщить, фигурирует ли мой клиент в базе данных иностранных граждан, которым по различным причинам закрыт въезд в Польшу. Официальный ответ мы получили в письменном виде по почте", - рассказал Хелстовский.
В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что Свиридов "фигурирует в списке иностранцев, чье нахождение на территории Польской республики нежелательно". В том же документе указывается, что "въезд господина Свиридова на территорию Польской республики или его пребывание на этой территории представляет угрозу для безопасности государства".
Новый запрет действует до 9 декабря 2025 года.
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МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.
Свиридову был закрыт въезд в государства Шенгена на 5 лет до декабря 2020 года.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
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История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
 
ОБСЕЛеонид СвиридовМИД ПольшиПольшаМоскваВаршаваВ мире
 
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