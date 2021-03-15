https://ria.ru/20210315/zapovednik-1600998082.html

Гости "Земли леопарда" смогут пройти тропой тигра и поставить фотоловушку

Гости "Земли леопарда" смогут пройти тропой тигра и поставить фотоловушку

На "Земле леопарда" стартовали новые туры: по дикому лесу теми же тропами, по которым гуляют большие кошки — тигр и леопард, сообщили в пресс-службе охраняемой... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T00:36

2021-03-15T00:36

2021-03-15T00:36

туризм

туризм

туристы

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150722/14/1507221465_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_f889eef63aacdc62991acd62d053179f.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На "Земле леопарда" стартовали новые туры: по дикому лесу теми же тропами, по которым гуляют большие кошки — тигр и леопард, сообщили в пресс-службе охраняемой территории.В рамках путешествия гости смогут отправиться вглубь приморской тайги и установить профессиональную фотоловушку. "В течение нескольких дней она будет снимать всех проходящих мимо животных, — рассказали в нацпарке. — Среди обитателей этих мест — амурский тигр, дальневосточный леопард и дальневосточный лесной кот". После проверки фотоловушки полученные "лесные хроники" отправят туристам.

https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край