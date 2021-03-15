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Гости "Земли леопарда" смогут пройти тропой тигра и поставить фотоловушку
Гости "Земли леопарда" смогут пройти тропой тигра и поставить фотоловушку
На "Земле леопарда" стартовали новые туры: по дикому лесу теми же тропами, по которым гуляют большие кошки — тигр и леопард, сообщили в пресс-службе охраняемой... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T00:36
2021-03-15T00:36
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национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На "Земле леопарда" стартовали новые туры: по дикому лесу теми же тропами, по которым гуляют большие кошки — тигр и леопард, сообщили в пресс-службе охраняемой территории.В рамках путешествия гости смогут отправиться вглубь приморской тайги и установить профессиональную фотоловушку. "В течение нескольких дней она будет снимать всех проходящих мимо животных, — рассказали в нацпарке. — Среди обитателей этих мест — амурский тигр, дальневосточный леопард и дальневосточный лесной кот". После проверки фотоловушки полученные "лесные хроники" отправят туристам.
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туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

Гости "Земли леопарда" смогут пройти тропой тигра и поставить фотоловушку

00:36 15.03.2021
 
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»Амурский тигр, зафиксированый на тропе «Земли леопарда»
Амурский тигр, зафиксированый на тропе «Земли леопарда» - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На "Земле леопарда" стартовали новые туры: по дикому лесу теми же тропами, по которым гуляют большие кошки — тигр и леопард, сообщили в пресс-службе охраняемой территории.
В рамках путешествия гости смогут отправиться вглубь приморской тайги и установить профессиональную фотоловушку.
"В течение нескольких дней она будет снимать всех проходящих мимо животных, — рассказали в нацпарке. — Среди обитателей этих мест — амурский тигр, дальневосточный леопард и дальневосточный лесной кот". После проверки фотоловушки полученные "лесные хроники" отправят туристам.
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