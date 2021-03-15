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В Чувашии задержали мужчину, который угнал такси, угрожая ножом
В Чувашии задержали мужчину, который угнал такси, угрожая ножом
Житель Чувашии с приятелем повздорил с водителем маршрутки в Чебоксарах, угрожая ему ножом, после чего угнал машину, но был задержан через 2 дня, сообщает... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:52
2021-03-15T13:30
авто
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Житель Чувашии с приятелем повздорил с водителем маршрутки в Чебоксарах, угрожая ему ножом, после чего угнал машину, но был задержан через 2 дня, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, днем 12 марта подозреваемые, будучи в состоянии опьянения, учинили ссору с подростками в одном из дворов по проспекту Мира города Чебоксары. После чего 22-летний подозреваемый сорвал с головы 12-летнего подростка шапку, а его 24-летний знакомый стал демонстрировать несовершеннолетнему имевшийся при нем нож, угрожая применением насилия.Затем подозреваемые устроили ссору с водителем в салоне маршрутного такси № 262. Водитель остановил машину и вышел на улицу на остановке общественного транспорта. Там подозреваемые продолжили выражаться в адрес мужчины грубой нецензурной бранью и угрожали ему ножом. Затем 22-летний злоумышленник сел за руль маршрутного такси марки Ford transit, в салоне которого не было пассажиров, и угнал его. Совершив на улице Привокзальная мелкое ДТП, подозреваемый бросил машину и скрылся с места происшествия."Оба подозреваемых задержаны: 24-летний злоумышленник - в день совершения преступления, местонахождение 22-летнего подозреваемого установлено 14 марта 2021 года. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Новочебоксарска. Решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что в связи с широким общественным резонансом постановлением прокуратуры Ленинского района города Чебоксары уголовные дела в отношении двух жителей республики, подозреваемых в угоне пассажирской маршрутки, хулиганстве и грабеже, переданы для дальнейшего расследования в следственное управление СК РФ по Чувашии. Уголовные дела соединены в одно производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются потерпевшие и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/dtp-1600524289.html
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авто, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия, россия

В Чувашии задержали мужчину, который угнал такси, угрожая ножом

12:52 15.03.2021 (обновлено: 13:30 15.03.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Житель Чувашии с приятелем повздорил с водителем маршрутки в Чебоксарах, угрожая ему ножом, после чего угнал машину, но был задержан через 2 дня, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 12 марта подозреваемые, будучи в состоянии опьянения, учинили ссору с подростками в одном из дворов по проспекту Мира города Чебоксары. После чего 22-летний подозреваемый сорвал с головы 12-летнего подростка шапку, а его 24-летний знакомый стал демонстрировать несовершеннолетнему имевшийся при нем нож, угрожая применением насилия.
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Девушка после свидания угнала машину приятеля и попала на ней в ДТП
Затем подозреваемые устроили ссору с водителем в салоне маршрутного такси № 262. Водитель остановил машину и вышел на улицу на остановке общественного транспорта. Там подозреваемые продолжили выражаться в адрес мужчины грубой нецензурной бранью и угрожали ему ножом. Затем 22-летний злоумышленник сел за руль маршрутного такси марки Ford transit, в салоне которого не было пассажиров, и угнал его. Совершив на улице Привокзальная мелкое ДТП, подозреваемый бросил машину и скрылся с места происшествия.
"Оба подозреваемых задержаны: 24-летний злоумышленник - в день совершения преступления, местонахождение 22-летнего подозреваемого установлено 14 марта 2021 года. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Новочебоксарска. Решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что в связи с широким общественным резонансом постановлением прокуратуры Ленинского района города Чебоксары уголовные дела в отношении двух жителей республики, подозреваемых в угоне пассажирской маршрутки, хулиганстве и грабеже, переданы для дальнейшего расследования в следственное управление СК РФ по Чувашии. Уголовные дела соединены в одно производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются потерпевшие и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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АвтоСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествияРоссия
 
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