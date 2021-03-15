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В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров
Два брата, которые под видом полицейских уговаривали пенсионеров скинуть им деньги из окна якобы для передачи взятки, нужной для освобождения их родственников... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:36
2021-03-15T12:36
россия
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Два брата, которые под видом полицейских уговаривали пенсионеров скинуть им деньги из окна якобы для передачи взятки, нужной для освобождения их родственников от ответственности после мнимого ДТП, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.По информации пресс-службы полиции, схема мошенничества заключалась в том, что под видом полицейских они обзванивали петербуржцев и убеждали в необходимости передачи денег для помощи родственникам. При этом передача денежных средств осуществлялась бесконтактно."Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник обзванивал доверчивых петербуржцев, рассказывая о том, что их близкий родственник якобы стал участником страшного ДТП и за непривлечение его к ответственности необходимо заплатить. Передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Отмечается, что старший из задержанных ранее уже был судим за ряд имущественных преступлений и наркотики. По мнению правоохранительных органов, именно он разработал мошенническую схему, задействовав своего младшего брата в качестве курьера."На данный момент установлены восемь человек, пострадавших от противоправной схемы. В основном это люди пожилого возраста, проживающие в разных районах города", - уточнили в пресс-службе ведомства.Всего ущерб от противоправной схемы составил порядка 2 миллионов рублей. По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
https://ria.ru/20210303/moshenniki-1599770979.html
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россия
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россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали двух братьев, вымогавших деньги у пенсионеров

12:36 15.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Два брата, которые под видом полицейских уговаривали пенсионеров скинуть им деньги из окна якобы для передачи взятки, нужной для освобождения их родственников от ответственности после мнимого ДТП, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Приморского района задержали двух братьев, 32 и 38 лет, подозреваемых в серии мошенничеств", - сообщили в пресс-службе главка.
По информации пресс-службы полиции, схема мошенничества заключалась в том, что под видом полицейских они обзванивали петербуржцев и убеждали в необходимости передачи денег для помощи родственникам. При этом передача денежных средств осуществлялась бесконтактно.
"Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник обзванивал доверчивых петербуржцев, рассказывая о том, что их близкий родственник якобы стал участником страшного ДТП и за непривлечение его к ответственности необходимо заплатить. Передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Отмечается, что старший из задержанных ранее уже был судим за ряд имущественных преступлений и наркотики. По мнению правоохранительных органов, именно он разработал мошенническую схему, задействовав своего младшего брата в качестве курьера.
"На данный момент установлены восемь человек, пострадавших от противоправной схемы. В основном это люди пожилого возраста, проживающие в разных районах города", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Всего ущерб от противоправной схемы составил порядка 2 миллионов рублей. По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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