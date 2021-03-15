https://ria.ru/20210315/yakutiya-1601263636.html

Мишустин поручил включить проект Якутии "Дети Арктики" в госпрограмму

Мишустин поручил включить проект Якутии "Дети Арктики" в госпрограмму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить проект "Дети Арктики", разработанный в Якутии, в госпрограмму РФ, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:45

2021-03-15T13:45

2021-03-15T13:45

республика саха (якутия)

айсен николаев

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

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ЯКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить проект "Дети Арктики", разработанный в Якутии, в госпрограмму РФ, сообщил в понедельник глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram."Председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал поручение в адрес федеральных органов власти о включении программы "Дети Арктики" в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", - рассказал Николаев.По словам главы региона, разработчиками программы в Якутии стали представители правительства и парламента республики. Николаев поблагодарил федеральные власти за поддержку.Как отметил Николаев, впервые проект "Дети Арктики" был представлен им на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в 2019 году. Тогда инициативу Якутии поддержали многие регионы.Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина Минвостокразвития РФ осуществляет подготовку новой госпрограммы, которая будет опираться на новые механизмы развития Арктической зоны.По словам Козлова, один из разделов - "Дети Арктики", предложенный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, предполагает оздоровление детей в центральных и южных районах страны, а также разработку и издание учебников.

https://ria.ru/20210314/avariya-1601146992.html

https://ria.ru/20210312/yakutiya-1601008044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин