Мишустин поручил включить проект Якутии "Дети Арктики" в госпрограмму
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
ЯКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить проект "Дети Арктики", разработанный в Якутии, в госпрограмму РФ, сообщил в понедельник глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram.
"Председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал поручение в адрес федеральных органов власти о включении программы "Дети Арктики" в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", - рассказал Николаев.
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По словам главы региона, разработчиками программы в Якутии стали представители правительства и парламента республики. Николаев поблагодарил федеральные власти за поддержку.
"Над программой работали многие мои коллеги из республики в первую очередь, это председатель постоянного комитета государственного собрания (Ил Түмэн) Феодосия Васильевна Габышева, а на федеральном уровне поддержали председатель Совета федерации федерального собрания РФ Валентина Ивановна Матвиенко, полномочный представитель президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Петрович Трутнев, министр при развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие", - сказал он.
Как отметил Николаев, впервые проект "Дети Арктики" был представлен им на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в 2019 году. Тогда инициативу Якутии поддержали многие регионы.
"Включение этой программы в федеральную госпрограмму позволит развить систему поддержки наших детей, а также создаст условия для укрепления их здоровья", - отметил Николаев.
Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина Минвостокразвития РФ осуществляет подготовку новой госпрограммы, которая будет опираться на новые механизмы развития Арктической зоны.
По словам Козлова, один из разделов - "Дети Арктики", предложенный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, предполагает оздоровление детей в центральных и южных районах страны, а также разработку и издание учебников.