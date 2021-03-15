Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210315/yakutiya-1601263636.html
Мишустин поручил включить проект Якутии "Дети Арктики" в госпрограмму
Мишустин поручил включить проект Якутии "Дети Арктики" в госпрограмму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить проект "Дети Арктики", разработанный в Якутии, в госпрограмму РФ, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:45
2021-03-15T13:45
республика саха (якутия)
айсен николаев
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600191293_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_d9450310eeb9b62496407dc1b05634f4.jpg
ЯКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить проект "Дети Арктики", разработанный в Якутии, в госпрограмму РФ, сообщил в понедельник глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram."Председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал поручение в адрес федеральных органов власти о включении программы "Дети Арктики" в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", - рассказал Николаев.По словам главы региона, разработчиками программы в Якутии стали представители правительства и парламента республики. Николаев поблагодарил федеральные власти за поддержку.Как отметил Николаев, впервые проект "Дети Арктики" был представлен им на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в 2019 году. Тогда инициативу Якутии поддержали многие регионы.Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина Минвостокразвития РФ осуществляет подготовку новой госпрограммы, которая будет опираться на новые механизмы развития Арктической зоны.По словам Козлова, один из разделов - "Дети Арктики", предложенный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, предполагает оздоровление детей в центральных и южных районах страны, а также разработку и издание учебников.
https://ria.ru/20210314/avariya-1601146992.html
https://ria.ru/20210312/yakutiya-1601008044.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600191293_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7a75d1ffeafa0f4ea463688ed7a18b3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айсен николаев, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин

Мишустин поручил включить проект Якутии "Дети Арктики" в госпрограмму

13:45 15.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить проект "Дети Арктики", разработанный в Якутии, в госпрограмму РФ, сообщил в понедельник глава республики Айсен Николаев на своей странице в Instagram.
"Председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал поручение в адрес федеральных органов власти о включении программы "Дети Арктики" в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", - рассказал Николаев.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 14:54
В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом
По словам главы региона, разработчиками программы в Якутии стали представители правительства и парламента республики. Николаев поблагодарил федеральные власти за поддержку.
"Над программой работали многие мои коллеги из республики в первую очередь, это председатель постоянного комитета государственного собрания (Ил Түмэн) Феодосия Васильевна Габышева, а на федеральном уровне поддержали председатель Совета федерации федерального собрания РФ Валентина Ивановна Матвиенко, полномочный представитель президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Петрович Трутнев, министр при развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие", - сказал он.
Как отметил Николаев, впервые проект "Дети Арктики" был представлен им на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в 2019 году. Тогда инициативу Якутии поддержали многие регионы.
Неизвестный горящий объект в небе над Якутией - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 19:15
В "Роскосмосе" объяснили происхождение пролетевшего над Якутией объекта
"Включение этой программы в федеральную госпрограмму позволит развить систему поддержки наших детей, а также создаст условия для укрепления их здоровья", - отметил Николаев.
Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина Минвостокразвития РФ осуществляет подготовку новой госпрограммы, которая будет опираться на новые механизмы развития Арктической зоны.
По словам Козлова, один из разделов - "Дети Арктики", предложенный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, предполагает оздоровление детей в центральных и южных районах страны, а также разработку и издание учебников.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35КНДР пригрозила аннулировать военное соглашение с Южной Кореей
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния