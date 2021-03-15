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Экс-зампрокурора Нижегородской области получил 12 лет колонии за взятку
Экс-зампрокурора Нижегородской области получил 12 лет колонии за взятку
Суд приговорил бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:48
2021-03-15T15:48
россия
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.По данным следствия, Жиделев получил два автомобиля премиум класса в виде взятки. Кроме того, он давал незаконные поручения своим подчиненным, когда работал в прокуратуре Дзержинска. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Жиделев был задержан в апреле 2019 года и помещен под стражу."Московский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник вынес приговор бывшему заместителю прокурора Нижегородской области. Жиделев приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в органах власти на 10 лет и лишен звания советника юстиции", - сообщили агентству в суде.
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россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Экс-зампрокурора Нижегородской области получил 12 лет колонии за взятку

15:48 15.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Суд приговорил бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.
По данным следствия, Жиделев получил два автомобиля премиум класса в виде взятки. Кроме того, он давал незаконные поручения своим подчиненным, когда работал в прокуратуре Дзержинска. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Жиделев был задержан в апреле 2019 года и помещен под стражу.
"Московский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник вынес приговор бывшему заместителю прокурора Нижегородской области. Жиделев приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в органах власти на 10 лет и лишен звания советника юстиции", - сообщили агентству в суде.
Председатель правительства Ставропольского края Александр Золотарев в здании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 15:29
Суд арестовал зампреда правительства Ставрополья по подозрению во взятках
 
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