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Жители Подмосковья смогут подать заявление на перерасчет детских выплат

Жители Подмосковья смогут подать заявление на перерасчет детских выплат

Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:07

2021-03-15T16:07

2021-03-15T16:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Семьи с низким доходом могут подать заявление на перерасчет или назначение пособий на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг с 1 апреля до 31 декабря текущего года, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Помощь может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно."В 2020 году у нас было таких детей 112 тысяч, в 2021 году мы предполагаем, что их будет 124 тысячи. …Для получения услуги жителю ничего, кроме подачи заявления через единый портал госуслуг, делать не надо. Такое заявление семья может подать только после 1 апреля, но до конца текущего года, то есть до 31 декабря текущего года о перерасчете или назначении такого пособия", - сказала Фаевская в ходе оперативного совещания, транслируемого телеканалом "360".По ее словам, в 2020 году на эти цели было израсходовано семь миллиардов рублей."Структура семей, имеющих детей, получающих такое пособие, по нашим прогнозам, будет складываться следующим образом: 80% будут получать пособие в размере величины прожиточного минимума, то есть самое высокое, 9% - 11 тысяч детей – это 75% прожиточного минимума и около 14% детей будут получать пособие 50% прожиточного минимума", - рассказала министр.

https://ria.ru/20210315/remont-1601335206.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)