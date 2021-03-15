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В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет "Парламентская газета". РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T01:20
2021-03-15T03:47
валерий скруг
ндфл
россия
минспорт
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет "Парламентская газета".В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных.Как отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.Согласно законопроекту, "оздоровительный" налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет.На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта.
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валерий скруг, ндфл, россия, минспорт, госдума рф, общество

В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан

01:20 15.03.2021 (обновлено: 03:47 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет "Парламентская газета".
В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных.
Как отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.

"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", — подчеркнул Скруг.

Согласно законопроекту, "оздоровительный" налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.
Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет.
На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта.
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Валерий СкругНДФЛРоссияМинспортГосдума РФОбщество
 
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