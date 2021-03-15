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В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан

В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан

Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет "Парламентская газета". РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T01:20

2021-03-15T01:20

2021-03-15T03:47

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минспорт

госдума рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет "Парламентская газета".В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных.Как отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.Согласно законопроекту, "оздоровительный" налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет.На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта.

https://ria.ru/20210310/ndfl-1600637348.html

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валерий скруг, ндфл, россия, минспорт, госдума рф, общество