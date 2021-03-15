https://ria.ru/20210315/vtb-1601242502.html
ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года
ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года
Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:25
2021-03-15T13:25
2021-03-15T13:26
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и Волгоградской областях, сообщает ВТБ."С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тысяч человек. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВТБ Мобайл Владислава Соколова.Банк запустил ВТБ Мобайл в сентябре 2019 года, оператор работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Ранее подключиться к нему можно было в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий, независимо от того, является ли он клиентом банка. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С помощью eSIM владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение "ВТБ Мобайл Старт" (3+). Абонентам также предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции (6+), в том числе за границей и при нулевом балансе, отметили в ВТБ.
https://ria.ru/20210311/avtokreditovane-1600786665.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости
. Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и Волгоградской областях, сообщает ВТБ
.
"С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тысяч человек. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВТБ Мобайл Владислава Соколова.
Банк запустил ВТБ Мобайл в сентябре 2019 года, оператор работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Ранее подключиться к нему можно было в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий, независимо от того, является ли он клиентом банка. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С помощью eSIM владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение "ВТБ Мобайл Старт" (3+). Абонентам также предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции (6+), в том числе за границей и при нулевом балансе, отметили в ВТБ.