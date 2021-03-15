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ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года

ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года

Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:25

2021-03-15T13:25

2021-03-15T13:26

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и Волгоградской областях, сообщает ВТБ."С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тысяч человек. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВТБ Мобайл Владислава Соколова.Банк запустил ВТБ Мобайл в сентябре 2019 года, оператор работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Ранее подключиться к нему можно было в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий, независимо от того, является ли он клиентом банка. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С помощью eSIM владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение "ВТБ Мобайл Старт" (3+). Абонентам также предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции (6+), в том числе за границей и при нулевом балансе, отметили в ВТБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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