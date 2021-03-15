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ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года
ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года
Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:25
2021-03-15T13:26
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и Волгоградской областях, сообщает ВТБ."С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тысяч человек. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВТБ Мобайл Владислава Соколова.Банк запустил ВТБ Мобайл в сентябре 2019 года, оператор работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Ранее подключиться к нему можно было в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий, независимо от того, является ли он клиентом банка. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С помощью eSIM владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение "ВТБ Мобайл Старт" (3+). Абонентам также предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции (6+), в том числе за границей и при нулевом балансе, отметили в ВТБ.
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ Мобайл появится в девяти новых регионах до конца года

13:25 15.03.2021 (обновлено: 13:26 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мобильный оператор ВТБ Мобайл в 2021 году начнет работу в девяти новых регионах России; с понедельника его услуги стали доступны абонентам в Калининградской и Волгоградской областях, сообщает ВТБ.
"С момента запуска к ВТБ Мобайл подключились более 300 тысяч человек. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще 7 регионов страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВТБ Мобайл Владислава Соколова.
Документы, представленные клиентом для оформления автокредита - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 15:35
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
Банк запустил ВТБ Мобайл в сентябре 2019 года, оператор работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Ранее подключиться к нему можно было в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий, независимо от того, является ли он клиентом банка. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С помощью eSIM владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение "ВТБ Мобайл Старт" (3+). Абонентам также предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции (6+), в том числе за границей и при нулевом балансе, отметили в ВТБ.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
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