https://ria.ru/20210315/vodovod-1601388949.html

В Крыму построили два водовода для поставок в засуху

В Крыму построили два водовода для поставок в засуху

В Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-15T21:02

2021-03-15T21:02

2021-03-16T04:05

россия

бельбек

марат хуснуллин

михаил мишустин

симферополь

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире Первого канала.Первого марта в опытную эксплуатацию запустили новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.Ранее до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако подачу по нему Киев полностью остановил после воссоединения полуострова с Россией.Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды.Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Крыму выделят дополнительно более двух миллиардов рублей для решения проблемы с водоснабжением, а Севастополю — более миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210315/krym-1601207048.html

https://ria.ru/20210313/vodosnabzhenie-1601110526.html

россия

бельбек

симферополь

республика крым

севастополь

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россия, бельбек, марат хуснуллин, михаил мишустин, симферополь, республика крым, севастополь