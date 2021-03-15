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В Крыму построили два водовода для поставок в засуху
В Крыму построили два водовода для поставок в засуху
В Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-15T21:02
2021-03-16T04:05
россия
бельбек
марат хуснуллин
михаил мишустин
симферополь
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире Первого канала.Первого марта в опытную эксплуатацию запустили новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.Ранее до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако подачу по нему Киев полностью остановил после воссоединения полуострова с Россией.Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды.Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Крыму выделят дополнительно более двух миллиардов рублей для решения проблемы с водоснабжением, а Севастополю — более миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210315/krym-1601207048.html
https://ria.ru/20210313/vodosnabzhenie-1601110526.html
россия
бельбек
симферополь
республика крым
севастополь
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россия, бельбек, марат хуснуллин, михаил мишустин, симферополь, республика крым, севастополь

В Крыму построили два водовода для поставок в засуху

21:02 15.03.2021 (обновлено: 04:05 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Крыму построили два новых водовода для гарантированной подачи воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире Первого канала.
"У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время".
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
вице-премьер правительства России
Первого марта в опытную эксплуатацию запустили новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.
Ранее до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако подачу по нему Киев полностью остановил после воссоединения полуострова с Россией.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 10:23
В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова
Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за слабых осадков. В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды.
Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Крыму выделят дополнительно более двух миллиардов рублей для решения проблемы с водоснабжением, а Севастополю — более миллиарда рублей.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 22:17
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РоссияБельбекМарат ХуснуллинМихаил МишустинСимферопольРеспублика КрымСевастополь
 
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