https://ria.ru/20210315/vodolazy-1601199177.html

Хладнокровие и характер: как работают водолазы-взрывотехники Росгвардии

Хладнокровие и характер: как работают водолазы-взрывотехники Росгвардии

Профессия водолаза-взрывотехника – одна из самых сложных и опасных: без права на ошибку. В нее не приходят случайные люди. Человек на такой службе, по мнению... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:14

2021-03-15T09:14

2021-03-15T09:14

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

балаклава

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

севастополь

безопасность

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Профессия водолаза-взрывотехника – одна из самых сложных и опасных: без права на ошибку. В нее не приходят случайные люди. Человек на такой службе, по мнению самих водолазов, должен уметь не давать эмоциям захватить себя и оставаться крайне сосредоточенным, тем более что нередко работать приходится при сильном течении, в условиях плохой видимости.О том, каким должен быть водолаз-взрывотехник Росгвардии, об особенностях его работы, в том числе на суше, и о самых сложных операциях, – в репортаже РИА Новости.Водолаз, в воду!Тренировочные спуски под воду в инженерно-технической группе севастопольского отряда ОМОН "Беркут" Росгвардии проводятся каждую неделю. Подготовка к ним начинается задолго до погружения, ещё на базе, с проверки снаряжения. Баллоны со сжатым воздухом, ласты и боты, если придётся ходить по грунту, грузы и жилеты-компенсаторы, гидрокостюмы и маски – все должно быть в исправном состоянии и аккуратно подогнано. И ещё одна немаловажная деталь в снаряжении – нож.Сборы завершены, оборудование погружено в микроавтобус, и взрывотехники направляются на базу тренировок. Машина долго петляет по узким севастопольским переулкам и вскоре останавливается на пирсе, где пришвартованы несколько катеров с надписью "Росгвардия".Водолазы-взрывотехники севастопольского отряда "Беркут" Росгвардии прекрасно работают не только под водой. Они занимаются и разминированием взрывоопасных предметов на суше, также в задачи профессионалов входит осмотр различных объектов в городе, обследование мест массового скопления людей перед публичными мероприятиями и реагирование на информацию о минировании.Перед тем, как бойцы наденут снаряжение и погрузятся на катер, Филипп проводит целевой инструктаж по технике безопасности и ставит задачи: глубина погружения, сигналы связи, направление движения под водой.Если водолаз не готов идти под воду из-за плохого самочувствия или даже из-за того, что ему ночью приснился плохой сон, настаивать на погружении командир не будет. Взрывотехник всегда должен быть хладнокровным и крайне сосредоточенным. От концентрации на задаче и строжайшего соблюдения техники безопасности зависит не только здоровье, но и жизнь водолаза. К примеру, при резком погружении или всплытии существует высокий риск баротравмы – повреждения легочной ткани из-за разницы в давлении. При резком всплытии с большой глубины без необходимых чётко рассчитанных остановок – опасность декомпрессионной болезни."Отказников" нет, и вскоре катер с водолазами отходит от пирса. На борту, кроме экипажа, командир водолазных спусков, три водолаза, один из которых страхующий. Его задача – помощь коллегам под водой в случае необходимости. Один из взрывотехников занимает место на корме."Водолаз, в воду", – командует Филипп.Боец делает широкий шаг вперёд и исчезает на несколько секунд под водой. Вынырнув, жестом отвечает на вопрос командира о самочувствии и снова уходит под воду. За ним – второй. Тренировочные спуски начались. Температура воды совсем не южная – 9 градусов.В среднем водолазы могут находиться под водой до 1,5 часов. Время погружения зависит от объёма поставленных задач, глубины, температуры воды и физических усилий, требуемых для выполнения задачи.Эхо войныВ Севастополе водолазы-взрывотехники ведомства обычно погружаются на глубину до 20 метров, но бывают ситуации, когда приходится и до 30-35 метров. В местах ожесточённых боев за город-герой, в том числе и в акватории, нередко обнаруживаются взрывоопасные находки времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники из "Беркута" Росгвардии обладают колоссальным опытом работы в данном направлении."В прошлом году специалисты-гидротехники в бухте Балаклавы нашли торпеду массой в две тонны. Там место узкое, уничтожать на месте нельзя. После обследования приняли решение транспортировать торпеду из бухты под водой. Операцию проводили вместе с коллегами из МЧС. Транспортировка боеприпаса – дело опасное. Одно неосторожное действие может привести к плачевным последствиям, поэтому работали очень аккуратно. Сначала с помощью понтонов оторвали торпеду от грунта, затем потихонечку начали двигать её в море. Вышли из бухты, а тут ветер, заштормило. Катер и понтоны раскачивает, торпеда того и гляди с понтонов сорвётся. Одним словом, пришлось поволноваться. После того, как выбрали место для подрыва, опустили её на дно. Заложили заряд, отошли на катере на безопасное расстояние и уничтожили торпеду", – вспоминает Филипп.Практически таким же способом взрывотехники обезвредили ещё один весомый боеприпас времён Великой Отечественной – 250-килограммовую немецкую авиабомбу. Этот снаряд они обнаружили сами в ходе плановых спусков.Пока командир делился воспоминаниями, водолазы, выполнив все задачи, поднялись на борт катера. Тренировочные спуски завершены. Оборудование работало штатно, бойцы чувствуют себя хорошо. После переодевания, горячего чая и сбора снаряжения можно возвращаться на базу.Только по призваниюСтать бойцом отряда ОМОН "Беркут" Росгвардии – дело совсем непростое. Требования по здоровью – жёсткие. Кандидаты проходят такую же военную врачебную комиссию, как и лётный состав. Кроме того, психологическая устойчивость и морально-деловые качества играют важнейшую роль.Первоначальный курс подготовки водолаза ОМОНа длится два с лишним месяца. Он состоит из теоретической и практической частей. Курсанты учатся погружаться под воду, изучают технические характеристики снаряжения и вооружения, осваивают специальную медицину. На зачётах, которые сдаются несколько дней практически без остановки, ещё раз проверяют выносливость и характер будущего водолаза. А чтобы стать водолазом-взрывотехником, сотрудники походят отдельный дополнительный курс подготовки. Поэтому в подразделении, как говорится, случайных людей нет. Только по призванию.Действующие водолазы-взрывотехники тоже постоянно учатся: повышают квалификацию и проходят переподготовку. На физическую подготовку бойцы тратят около двух часов в день. Условия для тренировок есть: на базе оборудован великолепный спортзал с современными тренажерами. Большое внимание бойцы уделяют бегу на длинные и короткие дистанции. А для хорошей координации – гимнастика и кувырки.На вопрос о том, бывает ли страшно, взрывотехники Росгвардии отвечают коротко: "Если перестал бояться, пора уходить". Самое главное в работе, по их мнению, не дать эмоциям захватить себя. Взрывотехник всегда должен быть внимательным, работать без спешки, обладать определенным чутьём и принимать взвешенные решения. И помнить: сапёр ошибается лишь раз.

https://ria.ru/20210312/rosgvardiya-1600938158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/dinastii-1596516126.html

балаклава

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, балаклава, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, безопасность