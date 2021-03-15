https://ria.ru/20210315/veyp-1601312410.html

В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника

В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника

Вейп взорвался во рту у школьника в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования города. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:35

2021-03-15T14:35

2021-03-15T14:35

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Вейп взорвался во рту у школьника в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования города."Да, такой инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса - школа учится в одну смену, это произошло после уроков уже не в школе. С мамой держат связь, у ребенка стабильное состояние, сейчас на больничном", - сказали в департаменте в ответ на вопрос, действительно ли у ученика одной из гимназий Екатеринбурга прямо во рту взорвался вейп.В городском УМВД РИА Новости сообщили, что сотрудники полиции проверяют опубликованную в СМИ информацию о травмировании ребенка. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента и принято соответствующее решение", - отметили в полицейском главке.По данным местного издания e1.ru, у школьника выбило зубы.

https://ria.ru/20201030/kurenie-1582195345.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия