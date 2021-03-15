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В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника
В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника
Вейп взорвался во рту у школьника в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования города. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:35
2021-03-15T14:35
2021-03-15T14:35
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Вейп взорвался во рту у школьника в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования города."Да, такой инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса - школа учится в одну смену, это произошло после уроков уже не в школе. С мамой держат связь, у ребенка стабильное состояние, сейчас на больничном", - сказали в департаменте в ответ на вопрос, действительно ли у ученика одной из гимназий Екатеринбурга прямо во рту взорвался вейп.В городском УМВД РИА Новости сообщили, что сотрудники полиции проверяют опубликованную в СМИ информацию о травмировании ребенка. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента и принято соответствующее решение", - отметили в полицейском главке.По данным местного издания e1.ru, у школьника выбило зубы.
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екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости.
Вейп взорвался во рту у школьника в Екатеринбурге
, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования города.
"Да, такой инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса - школа учится в одну смену, это произошло после уроков уже не в школе. С мамой держат связь, у ребенка стабильное состояние, сейчас на больничном", - сказали в департаменте в ответ на вопрос, действительно ли у ученика одной из гимназий Екатеринбурга прямо во рту взорвался вейп.
В городском УМВД РИА Новости сообщили, что сотрудники полиции проверяют опубликованную в СМИ информацию о травмировании ребенка. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства инцидента и принято соответствующее решение", - отметили в полицейском главке.
По данным местного издания e1.ru, у школьника выбило зубы.