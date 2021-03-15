https://ria.ru/20210315/vetnam-1601226831.html

Во Вьетнаме рассказали, когда и как могут открыть страну для туристов

Во Вьетнаме рассказали, когда и как могут открыть страну для туристов

Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:43

2021-03-15T12:43

2021-03-15T12:43

вакцинация

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

сингапур (страна)

южная корея

вьетнам

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает АТОР.По сообщениям вьетнамских СМИ, Национальная администрация туризма (VNAT) вместе с отраслевыми объединениями разрабатывает программу по приему вакцинированных международных путешественников.Председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо заявил, что у страны есть "благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала".Речь идет о протоколах приема иностранных пассажиров, с учетом их иммунизации или отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. По мнению VTA, Вьетнам не должен отстать от других стран, которые скоро признают "паспорта вакцины" и начнут принимать гостей.Однако пока инициативу разрешить въезд вакцинированным иностранцам правительство страны официально даже не рассматривало. VNAT только проводит соответствующие консультации с министерством туризма и Минздравом. Ключевым моментом обсуждения является обязательный карантин для иностранцев.Минздрав настаивает на сохранении 14-дневной изоляции для всех международных путешественников, в том числе, и привитых от COVID-19. Турбизнес и VNAT считают, что это затормозит перезапуск въездного туризма, так как на таких условиях во Вьетнам не вернутся международные авиакомпании и не поедут отдыхающие.Предварительно Вьетнам готов обсуждать "зеленые коридоры" по приему вакцинированных путеественников без карантина с Китаем, Сингапуром, Южной Кореей и Таиландом.Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. Однако границы этого государства остаются закрытыми для наших туристов с марта 2020 года. Въезжать в страну могут только вьетнамские репатрианты, иностранные эксперты и высококвалифицированные рабочие на условиях прохождения строгих протоколов и 14-дневного карантина.

https://ria.ru/20210309/vetnam-1600470947.html

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вьетнам

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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сингапур (страна), южная корея, вьетнам, китай, таиланд