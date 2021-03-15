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Во Вьетнаме рассказали, когда и как могут открыть страну для туристов
Во Вьетнаме рассказали, когда и как могут открыть страну для туристов
Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:43
2021-03-15T12:43
2021-03-15T12:43
вакцинация
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сингапур (страна)
южная корея
вьетнам
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает АТОР.По сообщениям вьетнамских СМИ, Национальная администрация туризма (VNAT) вместе с отраслевыми объединениями разрабатывает программу по приему вакцинированных международных путешественников.Председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо заявил, что у страны есть "благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала".Речь идет о протоколах приема иностранных пассажиров, с учетом их иммунизации или отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. По мнению VTA, Вьетнам не должен отстать от других стран, которые скоро признают "паспорта вакцины" и начнут принимать гостей.Однако пока инициативу разрешить въезд вакцинированным иностранцам правительство страны официально даже не рассматривало. VNAT только проводит соответствующие консультации с министерством туризма и Минздравом. Ключевым моментом обсуждения является обязательный карантин для иностранцев.Минздрав настаивает на сохранении 14-дневной изоляции для всех международных путешественников, в том числе, и привитых от COVID-19. Турбизнес и VNAT считают, что это затормозит перезапуск въездного туризма, так как на таких условиях во Вьетнам не вернутся международные авиакомпании и не поедут отдыхающие.Предварительно Вьетнам готов обсуждать "зеленые коридоры" по приему вакцинированных путеественников без карантина с Китаем, Сингапуром, Южной Кореей и Таиландом.Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. Однако границы этого государства остаются закрытыми для наших туристов с марта 2020 года. Въезжать в страну могут только вьетнамские репатрианты, иностранные эксперты и высококвалифицированные рабочие на условиях прохождения строгих протоколов и 14-дневного карантина.
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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сингапур (страна), южная корея, вьетнам, китай, таиланд
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Власти Вьетнама рассматривают возможность открытия границ для туристов, вакцинированных от COVID-19, сообщает
АТОР.
По сообщениям вьетнамских СМИ, Национальная администрация туризма (VNAT) вместе с отраслевыми объединениями разрабатывает программу по приему вакцинированных международных путешественников.
Председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо заявил, что у страны есть "благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала".
Речь идет о протоколах приема иностранных пассажиров, с учетом их иммунизации или отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. По мнению VTA, Вьетнам не должен отстать от других стран, которые скоро признают "паспорта вакцины" и начнут принимать гостей.
Однако пока инициативу разрешить въезд вакцинированным иностранцам правительство страны официально даже не рассматривало. VNAT только проводит соответствующие консультации с министерством туризма и Минздравом. Ключевым моментом обсуждения является обязательный карантин для иностранцев.
Минздрав настаивает на сохранении 14-дневной изоляции для всех международных путешественников, в том числе, и привитых от COVID-19. Турбизнес и VNAT считают, что это затормозит перезапуск въездного туризма, так как на таких условиях во Вьетнам не вернутся международные авиакомпании и не поедут отдыхающие.
Предварительно Вьетнам готов обсуждать "зеленые коридоры" по приему вакцинированных путеественников без карантина с Китаем, Сингапуром, Южной Кореей и Таиландом.
Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом в январе 2021 года. Однако границы этого государства остаются закрытыми для наших туристов с марта 2020 года. Въезжать в страну могут только вьетнамские репатрианты, иностранные эксперты и высококвалифицированные рабочие на условиях прохождения строгих протоколов и 14-дневного карантина.