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В Забайкалье более 50 населенных пунктов остались без света

В Забайкалье более 50 населенных пунктов остались без света

Сильный штормовой ветер оставил без света полсотни населенных пунктов в Забайкалье, сообщил заместитель главы краевого правительства Андрей Гурулев. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T05:40

2021-03-15T05:40

2021-03-15T10:05

россия

андрей гурулев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

борзинский район

забайкальский край

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происшествия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сильный штормовой ветер оставил без света полсотни населенных пунктов в Забайкалье, сообщил заместитель главы краевого правительства Андрей Гурулев.В этих районах ввели режим ЧС, добавил Гурулев. По его словам, самая сложная обстановка — в Забайкальске, куда сместился центр циклона.В Борзинском районе свет есть только в пяти селах: Шерловая Гора, Соловьевск, Новоборзинское, Усть-Озерная и Ключевское. Семь населенных пунктов остаются без связи, туда выехали специалисты. В Чите на базе МЧС создали оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки провести восстановительные работы.

https://ria.ru/20210312/elektrichestvo-1600923350.html

россия

москва

борзинский район

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей гурулев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, борзинский район, забайкальский край, чита, происшествия