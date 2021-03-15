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В Забайкалье более 50 населенных пунктов остались без света
В Забайкалье более 50 населенных пунктов остались без света
Сильный штормовой ветер оставил без света полсотни населенных пунктов в Забайкалье, сообщил заместитель главы краевого правительства Андрей Гурулев. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T05:40
2021-03-15T05:40
2021-03-15T10:05
россия
андрей гурулев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
борзинский район
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происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сильный штормовой ветер оставил без света полсотни населенных пунктов в Забайкалье, сообщил заместитель главы краевого правительства Андрей Гурулев.В этих районах ввели режим ЧС, добавил Гурулев. По его словам, самая сложная обстановка — в Забайкальске, куда сместился центр циклона.В Борзинском районе свет есть только в пяти селах: Шерловая Гора, Соловьевск, Новоборзинское, Усть-Озерная и Ключевское. Семь населенных пунктов остаются без связи, туда выехали специалисты. В Чите на базе МЧС создали оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки провести восстановительные работы.
https://ria.ru/20210312/elektrichestvo-1600923350.html
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россия, андрей гурулев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, борзинский район, забайкальский край, чита, происшествия