Немецкий политик призвал ускорить допуск в ЕС вакцин из России и Китая
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ускорить проверку и допуск в ЕС вакцин от COVID-19 из России и Китая.
"Возможно ускорить это на европейском уровне. Хочу ясно сказать - допуск других вакцин должен быть ускорен. Процесс допуска до сих пор длился слишком долго. Прежде всего, в отношении России и Китая должны вестись активные попытки для получения вакцин и их проверки как можно быстрее", - сказал Зёдер.
Он добавил, что в отношении вакцины AstraZeneca позиция Германии остается неизменной. Ранее институт Роберта Коха сообщил, что вакцина будет применяться в Германии в возрастной группе от 18 лет.
Зёдер также назвал "еще одним ударом" тот факт, что в ряде стран ЕС применение вакцины AstraZeneca временно приостановлено из-за негативных побочных эффектов. Таким образом "национальные решения некоторых стран" противоречат решению о "допуске на европейском уровне", сказал политик.