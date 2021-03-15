https://ria.ru/20210315/vaktsiny-1601227590.html

Немецкий политик призвал ускорить допуск в ЕС вакцин из России и Китая

Немецкий политик призвал ускорить допуск в ЕС вакцин из России и Китая

Премьер-министр Баварии и глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ускорить проверку и допуск в ЕС вакцин от COVID-19 из... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:24

2021-03-15T12:24

2021-03-15T12:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

маркус зедер

коронавирусы

христианско-социальный союз

германия

китай

в мире

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ускорить проверку и допуск в ЕС вакцин от COVID-19 из России и Китая.Он добавил, что в отношении вакцины AstraZeneca позиция Германии остается неизменной. Ранее институт Роберта Коха сообщил, что вакцина будет применяться в Германии в возрастной группе от 18 лет.Зёдер также назвал "еще одним ударом" тот факт, что в ряде стран ЕС применение вакцины AstraZeneca временно приостановлено из-за негативных побочных эффектов. Таким образом "национальные решения некоторых стран" противоречат решению о "допуске на европейском уровне", сказал политик.

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, маркус зедер, коронавирусы, христианско-социальный союз, германия, китай, в мире