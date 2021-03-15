Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/vaktsiny-1601227590.html
Немецкий политик призвал ускорить допуск в ЕС вакцин из России и Китая
Немецкий политик призвал ускорить допуск в ЕС вакцин из России и Китая
Премьер-министр Баварии и глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ускорить проверку и допуск в ЕС вакцин от COVID-19 из... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:24
2021-03-15T12:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
маркус зедер
коронавирусы
христианско-социальный союз
германия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600034402_0:89:2748:1635_1920x0_80_0_0_972d03d7f9b34b3858a02bd582e1042f.jpg
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ускорить проверку и допуск в ЕС вакцин от COVID-19 из России и Китая.Он добавил, что в отношении вакцины AstraZeneca позиция Германии остается неизменной. Ранее институт Роберта Коха сообщил, что вакцина будет применяться в Германии в возрастной группе от 18 лет.Зёдер также назвал "еще одним ударом" тот факт, что в ряде стран ЕС применение вакцины AstraZeneca временно приостановлено из-за негативных побочных эффектов. Таким образом "национальные решения некоторых стран" противоречат решению о "допуске на европейском уровне", сказал политик.
россия
германия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600034402_225:0:2524:1724_1920x0_80_0_0_8feb8020cf7a887fb174670f9f41bf9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, маркус зедер, коронавирусы, христианско-социальный союз, германия, китай, в мире

Немецкий политик призвал ускорить допуск в ЕС вакцин из России и Китая

12:24 15.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ускорить проверку и допуск в ЕС вакцин от COVID-19 из России и Китая.
"Возможно ускорить это на европейском уровне. Хочу ясно сказать - допуск других вакцин должен быть ускорен. Процесс допуска до сих пор длился слишком долго. Прежде всего, в отношении России и Китая должны вестись активные попытки для получения вакцин и их проверки как можно быстрее", - сказал Зёдер.
Он добавил, что в отношении вакцины AstraZeneca позиция Германии остается неизменной. Ранее институт Роберта Коха сообщил, что вакцина будет применяться в Германии в возрастной группе от 18 лет.
Зёдер также назвал "еще одним ударом" тот факт, что в ряде стран ЕС применение вакцины AstraZeneca временно приостановлено из-за негативных побочных эффектов. Таким образом "национальные решения некоторых стран" противоречат решению о "допуске на европейском уровне", сказал политик.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМаркус ЗедерКоронавирусыХристианско-социальный союзГерманияКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния