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Туризм
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601258235.html
Названы страны, готовые вакцинировать от COVID-19 иностранных туристов
Названы страны, готовые вакцинировать от COVID-19 иностранных туристов
Пять стран заявили о готовности принимать туристов и фрилансеров, желающих поставить прививку от коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:26
2021-03-15T18:26
туризм
коронавирус covid-19
дубай
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
барбадос
куба
маврикий
оаэ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пять стран заявили о готовности принимать туристов и фрилансеров, желающих поставить прививку от коронавируса, сообщает АТОР.Правительство Барбадоса предложило путешественникам прививку с мая 2021 года. Бесплатная вакцина ждет обладателей долгих виз, а также тех, кто избрал этот карибский остров местом для удаленной работы. Иммунизация на Барбадосе проводится вакциной Oxford / AstraZeneca индийского производства.Эту же вакцину с 9 марта готовы колоть иностранцам медучреждения Маврикия. Процедура бесплатна для обладателей долгосрочной визы, имеющих вид на жительство или разрешение на работу.С началом кампании вакцинации в Дубае власти эмирата предложили зарубежным гостям приехать в город для удаленной работы минимум на год, пообещав им бесплатную прививку. Поставить ее могут только резиденты. Получить этот статус можно, заплатив 287 долларов за визу фрилансера. Вакцинация в Дубае проходит препаратами BioNTech / Pfizer и китайской Sinovac.Куба заявила о готовности привить всех туристов собственной вакциной Sovereign 02 после окончания третьей фазы ее испытаний. Пока неизвестно, будет ли процедура для иностранцев бесплатной, но поставить укол можно не ранее лета.Правительство Мальдивской республики разрабатывает планы по запуску "прививочного туризма". Программа под кодовым названием "3V" (Visit, Vaccination, Vacation) нацелена на путешественников, которые хотят пройти полный курс вакцинации, не покидая архипелаг в паузе между получением первой и второй дозы. Мальдивские клиники прививают желающих препаратом Oxford / AstraZeneca, который производит Индийский институт сыворотки.
https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
https://ria.ru/20210315/kislovodsk-1600789577.html
дубай
барбадос
куба
маврикий
оаэ
мальдивы
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коронавирус covid-19, дубай, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), барбадос, куба, маврикий, оаэ, мальдивы, вакцинация

Названы страны, готовые вакцинировать от COVID-19 иностранных туристов

18:26 15.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пять стран заявили о готовности принимать туристов и фрилансеров, желающих поставить прививку от коронавируса, сообщает АТОР.
Правительство Барбадоса предложило путешественникам прививку с мая 2021 года. Бесплатная вакцина ждет обладателей долгих виз, а также тех, кто избрал этот карибский остров местом для удаленной работы. Иммунизация на Барбадосе проводится вакциной Oxford / AstraZeneca индийского производства.
Эту же вакцину с 9 марта готовы колоть иностранцам медучреждения Маврикия. Процедура бесплатна для обладателей долгосрочной визы, имеющих вид на жительство или разрешение на работу.
С началом кампании вакцинации в Дубае власти эмирата предложили зарубежным гостям приехать в город для удаленной работы минимум на год, пообещав им бесплатную прививку. Поставить ее могут только резиденты. Получить этот статус можно, заплатив 287 долларов за визу фрилансера. Вакцинация в Дубае проходит препаратами BioNTech / Pfizer и китайской Sinovac.
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Правительство Мальдивской республики разрабатывает планы по запуску "прививочного туризма". Программа под кодовым названием "3V" (Visit, Vaccination, Vacation) нацелена на путешественников, которые хотят пройти полный курс вакцинации, не покидая архипелаг в паузе между получением первой и второй дозы. Мальдивские клиники прививают желающих препаратом Oxford / AstraZeneca, который производит Индийский институт сыворотки.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ДубайТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)БарбадосКубаМаврикийОАЭМальдивыВакцинация
 
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