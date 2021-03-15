https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601387258.html

В Сан-Марино рассказали о сотнях запросов итальянцев на "Спутник V"

В Сан-Марино рассказали о сотнях запросов итальянцев на "Спутник V"

Медицинские власти Сан-Марино получает сотни запросов от итальянских граждан, которые желают привиться российской вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости один РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:54

2021-03-15T20:54

2021-03-15T20:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

сан-марино

италия

в мире

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ГЕНУЯ, 15 мар - РИА Новости. Медицинские власти Сан-Марино получает сотни запросов от итальянских граждан, которые желают привиться российской вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости один из руководителей сан-маринского Института социального обеспечения Серджо Рабини.Ранее сообщалось о прибытии партии российской вакцины в Сан-Марино. Власти карликового государства заявляли, что партии препарата хватит на прививку 7,5 тысячи человек из 33-тысячного населения Сан-Марино. Тогда подчеркивалось, что "Спутник V" будет распространяться только среди граждан республики и окажется недоступен для итальянцев - жителей соседних с Сан-Марино городов.По его словам, вакцинирование иностранных граждан будет возможно лишь после завершения соответствующей программы среди местного населения. На прошлой неделе аналогичную позицию высказал сотрудник по вопросам внешних связей правительства Сан-Марино.

https://ria.ru/20210315/sputnik-1601328074.html

сан-марино

италия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сан-марино, италия, в мире