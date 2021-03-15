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https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601288925.html
В Эстонии призвали обсудить поставки вакцин от COVID-19 с Россией
В Эстонии призвали обсудить поставки вакцин от COVID-19 с Россией
Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:11
2021-03-15T14:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
евросоюз
норвегия
словакия
италия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса.Заявление прозвучало на фоне приостановки властей Австрии в качестве меры предосторожности использования партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Польша.Мэр напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от всего населения страны, при этом 52 664 человека получили уже обе дозы вакцины.Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&amp;Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , евросоюз, норвегия, словакия, италия, в мире

В Эстонии призвали обсудить поставки вакцин от COVID-19 с Россией

14:11 15.03.2021 (обновлено: 14:20 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса.
Заявление прозвучало на фоне приостановки властей Австрии в качестве меры предосторожности использования партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Польша.
Мэр напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью.

"У нас много заявлялось, что вакцины - не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе, с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди", - сказал в понедельник Кылварт телеканалу ETV+.

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Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от всего населения страны, при этом 52 664 человека получили уже обе дозы вакцины.
Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.
Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийAstraZenecaЕвросоюзНорвегияСловакияИталияВ мире
 
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