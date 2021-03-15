https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601288925.html

В Эстонии призвали обсудить поставки вакцин от COVID-19 с Россией

В Эстонии призвали обсудить поставки вакцин от COVID-19 с Россией

Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:11

2021-03-15T14:11

2021-03-15T14:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

евросоюз

норвегия

словакия

италия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса.Заявление прозвучало на фоне приостановки властей Австрии в качестве меры предосторожности использования партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Польша.Мэр напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от всего населения страны, при этом 52 664 человека получили уже обе дозы вакцины.Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.

https://ria.ru/20210315/sputnik-1601224936.html

норвегия

словакия

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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , евросоюз, норвегия, словакия, италия, в мире