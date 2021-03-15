https://ria.ru/20210315/ugol-1601239731.html

"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций

"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций

Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:22

2021-03-15T13:22

2021-03-15T13:23

сафмар

русский уголь

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для обеспечения работы 16 российских электростанций, сообщает компания.В числе потребителей топлива – генерирующие компании "ДГК", "ОГК-2", "СГК", "ТГК-1", "ТГК-2" и другие. Электростанциям отгружается каменный энергетический уголь марок "Д" и "ДГ" с разрезов Степной и Кирбинский в Хакасии, Саяно-Партизанский в Красноярском крае, а также бурый энергетический уголь марок "2Б" и "3Б" с разрезов Переясловский в Красноярском крае, Ерковецкий и Северо-Восточный в Амурской области."Своевременные поставки угля на нужды большой генерации – один из приоритетов коммерческой политики нашей компании. Мы стараемся всегда идти навстречу генерирующим компаниям, в том числе, и в обеспечении оперативных и крупных внеплановых поставок топлива в ходе отопительного сезона", - отметили в компании.

https://ria.ru/20210312/ugol-1600936393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сафмар, русский уголь, новости компаний - экономика