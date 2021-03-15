Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/ugol-1601239731.html
"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций
"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:22
2021-03-15T13:23
сафмар
русский уголь
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601240698_0:16:2960:1681_1920x0_80_0_0_66bfbf85fb9f0dae328a1a965f6b30c1.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для обеспечения работы 16 российских электростанций, сообщает компания.В числе потребителей топлива – генерирующие компании "ДГК", "ОГК-2", "СГК", "ТГК-1", "ТГК-2" и другие. Электростанциям отгружается каменный энергетический уголь марок "Д" и "ДГ" с разрезов Степной и Кирбинский в Хакасии, Саяно-Партизанский в Красноярском крае, а также бурый энергетический уголь марок "2Б" и "3Б" с разрезов Переясловский в Красноярском крае, Ерковецкий и Северо-Восточный в Амурской области."Своевременные поставки угля на нужды большой генерации – один из приоритетов коммерческой политики нашей компании. Мы стараемся всегда идти навстречу генерирующим компаниям, в том числе, и в обеспечении оперативных и крупных внеплановых поставок топлива в ходе отопительного сезона", - отметили в компании.
https://ria.ru/20210312/ugol-1600936393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601240698_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_8cec827e50ce6ab937cdd9cc19f42dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сафмар, русский уголь, новости компаний - экономика

"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций

13:22 15.03.2021 (обновлено: 13:23 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав с углем
Железнодорожный состав с углем - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для обеспечения работы 16 российских электростанций, сообщает компания.
В числе потребителей топлива – генерирующие компании "ДГК", "ОГК-2", "СГК", "ТГК-1", "ТГК-2" и другие. Электростанциям отгружается каменный энергетический уголь марок "Д" и "ДГ" с разрезов Степной и Кирбинский в Хакасии, Саяно-Партизанский в Красноярском крае, а также бурый энергетический уголь марок "2Б" и "3Б" с разрезов Переясловский в Красноярском крае, Ерковецкий и Северо-Восточный в Амурской области.
Добыча угля на Черногорском каменноугольном месторождении Минусинского угольного бассейна - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 14:43
"Русский уголь" в 2020 году поставил сибирский уголь в 57 регионов России
"Своевременные поставки угля на нужды большой генерации – один из приоритетов коммерческой политики нашей компании. Мы стараемся всегда идти навстречу генерирующим компаниям, в том числе, и в обеспечении оперативных и крупных внеплановых поставок топлива в ходе отопительного сезона", - отметили в компании.
 
СафмарРусский угольНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния