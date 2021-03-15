https://ria.ru/20210315/ugol-1601239731.html
"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций
"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:22
2021-03-15T13:22
2021-03-15T13:23
сафмар
русский уголь
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для обеспечения работы 16 российских электростанций, сообщает компания.В числе потребителей топлива – генерирующие компании "ДГК", "ОГК-2", "СГК", "ТГК-1", "ТГК-2" и другие. Электростанциям отгружается каменный энергетический уголь марок "Д" и "ДГ" с разрезов Степной и Кирбинский в Хакасии, Саяно-Партизанский в Красноярском крае, а также бурый энергетический уголь марок "2Б" и "3Б" с разрезов Переясловский в Красноярском крае, Ерковецкий и Северо-Восточный в Амурской области."Своевременные поставки угля на нужды большой генерации – один из приоритетов коммерческой политики нашей компании. Мы стараемся всегда идти навстречу генерирующим компаниям, в том числе, и в обеспечении оперативных и крупных внеплановых поставок топлива в ходе отопительного сезона", - отметили в компании.
https://ria.ru/20210312/ugol-1600936393.html
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сафмар, русский уголь, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости
. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар
" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году 5,2 миллиона тонн каменного и бурого энергетического угля для обеспечения работы 16 российских электростанций, сообщает компания.
В числе потребителей топлива – генерирующие компании "ДГК", "ОГК-2", "СГК", "ТГК-1", "ТГК-2" и другие. Электростанциям отгружается каменный энергетический уголь марок "Д" и "ДГ" с разрезов Степной и Кирбинский в Хакасии, Саяно-Партизанский в Красноярском крае, а также бурый энергетический уголь марок "2Б" и "3Б" с разрезов Переясловский в Красноярском крае, Ерковецкий и Северо-Восточный в Амурской области.
"Своевременные поставки угля на нужды большой генерации – один из приоритетов коммерческой политики нашей компании. Мы стараемся всегда идти навстречу генерирующим компаниям, в том числе, и в обеспечении оперативных и крупных внеплановых поставок топлива в ходе отопительного сезона", - отметили в компании.