Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:25 15.03.2021 (обновлено: 02:45 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Заявление ведомства передает агентство Anadolu.
Ранее проправительственная сирийская газета al-Watan сообщала, что в ночь на понедельник нефтяные автоцистерны в этой части провинции подверглись ракетному удару.
По данным турецкого минобороны, снаряды запущены из аэродрома Квайрес. Они якобы попали по городам Джараблус и Эль-Баб, передает ведомство. По информации агентства, турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.
Анкара и Вашингтон 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе — ее Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, а Турция не готова идти на компромиссы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.