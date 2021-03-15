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Война в Сирии
https://ria.ru/20210315/udary-1601186589.html
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Заявление... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T02:25
2021-03-15T02:45
война в сирии
минобороны турции
москва
сирия
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алеппо
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Заявление ведомства передает агентство Anadolu.Ранее проправительственная сирийская газета al-Watan сообщала, что в ночь на понедельник нефтяные автоцистерны в этой части провинции подверглись ракетному удару.По данным турецкого минобороны, снаряды запущены из аэродрома Квайрес. Они якобы попали по городам Джараблус и Эль-Баб, передает ведомство. По информации агентства, турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.Анкара и Вашингтон 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе — ее Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, а Турция не готова идти на компромиссы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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минобороны турции, москва, сирия, сша, алеппо, в мире

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо

02:25 15.03.2021 (обновлено: 02:45 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПровинция Алеппо
Провинция Алеппо - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны Турции утверждает, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Заявление ведомства передает агентство Anadolu.
Ранее проправительственная сирийская газета al-Watan сообщала, что в ночь на понедельник нефтяные автоцистерны в этой части провинции подверглись ракетному удару.
По данным турецкого минобороны, снаряды запущены из аэродрома Квайрес. Они якобы попали по городам Джараблус и Эль-Баб, передает ведомство. По информации агентства, турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ*. С участием сирийской оппозиции она взяла пограничный город Джараблус на севере САР, а также города Аазаз и Эль-Баб.
Анкара и Вашингтон 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе — ее Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, а Турция не готова идти на компромиссы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинобороны ТурцииМоскваСирияСШААлеппоВ мире
 
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