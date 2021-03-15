https://ria.ru/20210315/ubiystvo-1601339540.html

Предполагаемому убийце вдовы лидера Ореховской ОПГ предъявили обвинение

Предполагаемому убийце вдовы лидера Ореховской ОПГ предъявили обвинение

Следователи установили предполагаемого убийцу предпринимательницы и ее охранника в марте 2012 года, ему предъявили обвинение, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:15

2021-03-15T16:15

2021-03-15T18:51

юлия иванова

ореховская опг

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следователи установили предполагаемого убийцу предпринимательницы и ее охранника в марте 2012 года, ему предъявили обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, речь идет об убийстве Ирины Зироян — вдовы одного из главарей Ореховской ОПГ. Ее гибель связывали с борьбой за наследство группировки.Иванова уточнила, что подозреваемый — "39-летний уроженец ближнего зарубежья" — уже арестован по другому уголовному делу об убийстве.Ему предъявили обвинения по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконный оборот оружия", "Убийство".По делу проводятся комплексная судебно-баллистическая экспертиза, ситуационная экспертиза и другие. Следствие установило и допросило более 20 свидетелей, потерпевшими признали пять человек.

https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html

https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, ореховская опг, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия