https://ria.ru/20210315/ubiystvo-1601339540.html
Предполагаемому убийце вдовы лидера Ореховской ОПГ предъявили обвинение
Предполагаемому убийце вдовы лидера Ореховской ОПГ предъявили обвинение
Следователи установили предполагаемого убийцу предпринимательницы и ее охранника в марте 2012 года, ему предъявили обвинение, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:15
2021-03-15T16:15
2021-03-15T18:51
юлия иванова
ореховская опг
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следователи установили предполагаемого убийцу предпринимательницы и ее охранника в марте 2012 года, ему предъявили обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, речь идет об убийстве Ирины Зироян — вдовы одного из главарей Ореховской ОПГ. Ее гибель связывали с борьбой за наследство группировки.Иванова уточнила, что подозреваемый — "39-летний уроженец ближнего зарубежья" — уже арестован по другому уголовному делу об убийстве.Ему предъявили обвинения по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконный оборот оружия", "Убийство".По делу проводятся комплексная судебно-баллистическая экспертиза, ситуационная экспертиза и другие. Следствие установило и допросило более 20 свидетелей, потерпевшими признали пять человек.
https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html
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юлия иванова, ореховская опг, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия