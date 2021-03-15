https://ria.ru/20210315/trebovanie-1601211160.html

РКН потребовал снять ограничения с аккаунта "Крым 24" в Instagram

РКН потребовал снять ограничения с аккаунта "Крым 24" в Instagram

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с аккаунта российского телеканала "Крым 24" в Instagram, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:44

2021-03-15T10:44

2021-03-15T15:01

россия

facebook

instagram, inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с аккаунта российского телеканала "Крым 24" в Instagram, сообщается на сайте службы.В письме отмечается, что действия компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.Ранее администрация Instagram (принадлежит Facebook) ограничила возможность публикации текстовых постов на этом аккаунте, отмечает Роскомнадзор.Аккаунт телеканала насчитывает более 75 тысяч подписчиков.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала блокировку российских аккаунтов в западных соцсетях аморальным поведением. По ее словам, такие действия вынуждают Россию отвечать аналогичными методами, на которые она долго не могла решиться.В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, например на YouTube. По данным открытых источников, всего за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.Так, YouTube блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил страницу "Крым 24". На днях Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" якобы из-за "сцен насилия". В МИД отметили, что американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией и "пошли вразнос".

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890168.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, instagram, inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии