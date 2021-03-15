https://ria.ru/20210315/toplivo-1601394858.html

Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо

Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо

Власти скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями федеральных... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:23

2021-03-15T22:23

2021-03-15T23:22

россия

александр новак

бензин

экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.В России работает так называемый демпфер, который призван сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше, чем внутри страны, то государство частично компенсирует нефтяникам эту разницу, чтобы те не повышали цены. Когда российские цены превышают экспортные, то производители топлива отдают бюджету часть своей сверхприбыли."Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", — процитировали Новака в пресс-службе правительства.Сейчас условные цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно. Однако нефтяные компании заявляют, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции.Решение скорректировать заложенную в формулу цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста в рознице приняли 10 марта на совещании у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко.

https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html

https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html

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россия, александр новак, бензин, экономика