Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/toplivo-1601394858.html
Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо
Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо
Власти скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями федеральных... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:23
2021-03-15T23:22
россия
александр новак
бензин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.В России работает так называемый демпфер, который призван сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше, чем внутри страны, то государство частично компенсирует нефтяникам эту разницу, чтобы те не повышали цены. Когда российские цены превышают экспортные, то производители топлива отдают бюджету часть своей сверхприбыли."Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", — процитировали Новака в пресс-службе правительства.Сейчас условные цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно. Однако нефтяные компании заявляют, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции.Решение скорректировать заложенную в формулу цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста в рознице приняли 10 марта на совещании у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко.
https://ria.ru/20210312/benzin-1600974954.html
https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_585646b7b023a812a162b658faac2444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр новак, бензин, экономика

Правительство с 1 мая поменяет механизм формирования цен на топливо

22:23 15.03.2021 (обновлено: 23:22 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.
В России работает так называемый демпфер, который призван сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше, чем внутри страны, то государство частично компенсирует нефтяникам эту разницу, чтобы те не повышали цены. Когда российские цены превышают экспортные, то производители топлива отдают бюджету часть своей сверхприбыли.
Колонка на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:58
Цена на бензин Аи-92 приблизилась к историческому рекорду
"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", — процитировали Новака в пресс-службе правительства.
Сейчас условные цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно. Однако нефтяные компании заявляют, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции.
Решение скорректировать заложенную в формулу цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста в рознице приняли 10 марта на совещании у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко.
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:50
Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
 
РоссияАлександр НовакБензинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния