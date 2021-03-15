https://ria.ru/20210315/terminator-1601209429.html

"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"

"Оправдывает название": NI оценил российского "Терминатора"

Автор статьи для National Interest Питер Сучиу рассказал о сильных сторонах боевой машины поддержки танков "Терминатор". РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:38

2021-03-15T10:38

2021-03-15T10:38

бмпт "терминатор"

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Автор статьи для National Interest Питер Сучиу рассказал о сильных сторонах боевой машины поддержки танков "Терминатор".Прозвище "Терминатор", как напомнил Сучиу, неофициальное, однако оно очень подходит этой БМПТ — она может оказывать огневую поддержку, а также поражать легкие бронированные цели, танки и БМП. Машина также может работать совместно с системами ПВО на поле боя для борьбы с вертолетами противника и с низколетящими и низкоскоростными самолетами.БМПТ построена на шасси основного боевого танка Т-72. Она вооружена четырьмя пусковыми установками 9М120 "Атака", двумя 30-миллиметровыми автопушками 2А42, двумя гранатометами АГ17Д и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Экипаж машины состоит из пяти человек.Противотанковая ракетная система машины может поразить цель на расстоянии до шести километров. Сучиу подчеркнул, что "Терминатор" также довольно быстр для своих размеров.Вооруженные силы приняли БМПТ на вооружение в 2018 году.

https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html

россия

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бмпт "терминатор", россия, безопасность