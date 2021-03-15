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ДНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
ДНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
Украинские силовики за минувшие сутки разместили пять единиц военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса, заявил в понедельник... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:05
2021-03-15T17:05
2021-03-15T17:05
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки разместили пять единиц военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.По его словам, среди военной техники были обнаружены зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2. Вооружение выявлено на территории двух населенных пунктов.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня с мерами по его поддержанию должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/donbass-1601328215.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, т-72 "урал", минск, оон, в мире