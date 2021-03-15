https://ria.ru/20210315/sud-1601323932.html

Житель Нижегородской области предстал перед судом за убийство друга

Житель Нижегородской области предстал перед судом за убийство друга

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве друга из-за того, что тот попытался защитить свою любимую собаку, предстал перед судом, сообщает... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:17

2021-03-15T15:17

2021-03-15T15:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

бор

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве друга из-за того, что тот попытался защитить свою любимую собаку, предстал перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, в декабре 2020 года в доме по улице 1-ая Новая города Бор двое друзей распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес несколько ножевых ранений мужчине. От полученных телесных повреждений 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. В отношении 52-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Обвиняемый вину в совершении убийства признал частично. При допросе он сообщил следователю СК, что ссора между ними возникла из-за того, что он, находясь в гостях у потерпевшего, пнул его собаку, к которой мужчина был очень привязан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html

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нижегородская область

бор

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, бор, происшествия