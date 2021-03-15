https://ria.ru/20210315/stavka-1601382104.html

Аналитик Сбербанка допустил повышение ключевой ставки в пятницу

Аналитик Сбербанка допустил повышение ключевой ставки в пятницу

Банк России с высокой долей вероятности может повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процентов годовых уже в пятницу, считает глава... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:55

2021-03-15T19:55

2021-03-15T20:48

сбер

ярослав лисоволик

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Банк России с высокой долей вероятности может повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процентов годовых уже в пятницу, считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.По его словам, к этому может привести рост рыночных ставок в развитых странах, прежде всего в американских казначейских облигациях, и усиление инфляционных рисков."Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российский и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы", — подчеркнул эксперт.В прошлом году для преодоления последствий пандемии регулятор впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику и довел ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых. При этом ослабление рубля и рост спроса после отмены некоторых "коронавирусных" ограничений повлекли увеличение темпов инфляции. Из-за этого регулятор в сентябре поставил цикл смягчения на паузу.На первом заседании в этом году на фоне ускорившегося роста цен ЦБ в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений, но ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале заявила, что в 2021-2023 годах планируется вернуть ставку в нейтральный диапазон пять-шесть процентов, но в ближайшее время политика будет оставаться мягкой. При этом она уточнила РИА Новости, что ЦБ не исключает повышения ставки уже в 2021 году при восстановлении экономики.

https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

https://ria.ru/20210310/giperinflyatsiya-1600679244.html

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сбер, ярослав лисоволик, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика