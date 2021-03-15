https://ria.ru/20210315/ssha-1601392220.html
В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР
В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР
США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:44
2021-03-15T21:44
2021-03-15T21:48
корейский полуостров
дональд трамп
нью-йорк (город)
кндр (северная корея)
оон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер.По ее словам, попытки шли "по нескольким каналам, включая Нью-Йорк". США не поддерживают дипломатических отношений с КНДР, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН есть постоянное представительство Северной Кореи.Попытки контактов осуществлялись "для избежания эскалации", заявила Портер."До настоящего времени мы не получили ответа", - добавила она.США вели с КНДР переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова при президенте Дональде Трампе, в том числе и на уровне лидеров.
https://ria.ru/20210201/kndr-1595541293.html
корейский полуостров
нью-йорк (город)
кндр (северная корея)
сша
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корейский полуостров, дональд трамп, нью-йорк (город), кндр (северная корея), оон, сша, в мире