https://ria.ru/20210315/ssha-1601392220.html

В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР

В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР

США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T21:44

2021-03-15T21:44

2021-03-15T21:48

корейский полуостров

дональд трамп

нью-йорк (город)

кндр (северная корея)

оон

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер.По ее словам, попытки шли "по нескольким каналам, включая Нью-Йорк". США не поддерживают дипломатических отношений с КНДР, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН есть постоянное представительство Северной Кореи.Попытки контактов осуществлялись "для избежания эскалации", заявила Портер."До настоящего времени мы не получили ответа", - добавила она.США вели с КНДР переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова при президенте Дональде Трампе, в том числе и на уровне лидеров.

https://ria.ru/20210201/kndr-1595541293.html

корейский полуостров

нью-йорк (город)

кндр (северная корея)

сша

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корейский полуостров, дональд трамп, нью-йорк (город), кндр (северная корея), оон, сша, в мире