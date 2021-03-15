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В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР
В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР
США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:44
2021-03-15T21:48
корейский полуостров
дональд трамп
нью-йорк (город)
кндр (северная корея)
оон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер.По ее словам, попытки шли "по нескольким каналам, включая Нью-Йорк". США не поддерживают дипломатических отношений с КНДР, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН есть постоянное представительство Северной Кореи.Попытки контактов осуществлялись "для избежания эскалации", заявила Портер."До настоящего времени мы не получили ответа", - добавила она.США вели с КНДР переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова при президенте Дональде Трампе, в том числе и на уровне лидеров.
https://ria.ru/20210201/kndr-1595541293.html
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корейский полуостров, дональд трамп, нью-йорк (город), кндр (северная корея), оон, сша, в мире

В Госдепе рассказали о безуспешных попытках связаться с КНДР

21:44 15.03.2021 (обновлено: 21:48 15.03.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, заявила журналистам представитель госдепартамента Джалина Портер.
По ее словам, попытки шли "по нескольким каналам, включая Нью-Йорк". США не поддерживают дипломатических отношений с КНДР, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН есть постоянное представительство Северной Кореи.
Попытки контактов осуществлялись "для избежания эскалации", заявила Портер.
"До настоящего времени мы не получили ответа", - добавила она.
США вели с КНДР переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова при президенте Дональде Трампе, в том числе и на уровне лидеров.
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Корейский полуостровДональд ТрампНью-Йорк (город)КНДР (Северная Корея)ООНСШАВ мире
 
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