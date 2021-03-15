https://ria.ru/20210315/sputnik-1601328074.html

Глава ПАСЕ рассказал об интересе ЕС к российской вакцине "Спутник V"

Глава ПАСЕ рассказал об интересе ЕС к российской вакцине "Спутник V"

В Брюсселе есть запрос на "Спутник V", сообщил глава ПАСЕ Хендрик Дамс, который находится с двухдневным рабочим визитом в Москве. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:35

2021-03-15T15:35

2021-03-15T17:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

евросоюз

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Брюсселе есть запрос на "Спутник V", сообщил глава ПАСЕ Хендрик Дамс, который находится с двухдневным рабочим визитом в Москве. В понедельник он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который предложил обсудить вопрос продвижения российских вакцин на европейский рынок.Дамс ответил, что в Евросоюзе заинтересованы в российском препарате. "Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность (приобретения "Спутника V". — Прим. ред.)", — приводит его слова "Дума ТВ".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз изучает возможность переговоров с разработчиком "Спутника V" о возможной централизованной закупке.Четвертого марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", евросоюз, парламентская ассамблея совета европы