Глава ПАСЕ рассказал об интересе ЕС к российской вакцине "Спутник V"
15:35 15.03.2021 (обновлено: 17:22 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Брюсселе есть запрос на "Спутник V", сообщил глава ПАСЕ Хендрик Дамс, который находится с двухдневным рабочим визитом в Москве.
В понедельник он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который предложил обсудить вопрос продвижения российских вакцин на европейский рынок.
Дамс ответил, что в Евросоюзе заинтересованы в российском препарате. "Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность (приобретения "Спутника V". — Прим. ред.)", — приводит его слова "Дума ТВ".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз изучает возможность переговоров с разработчиком "Спутника V" о возможной централизованной закупке.
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Четвертого марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.
"Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.
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