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https://ria.ru/20210315/sputnik-1601207531.html
Reuters: в Евросоюзе захотели начать переговоры по "Спутнику V"
Reuters: в Евросоюзе захотели начать переговоры по "Спутнику V"
Четыре страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил дипломатический... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:26
2021-03-15T15:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Четыре страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил дипломатический источник в ЕС агентству Reuters.Другие подробности он не привел. Известно, что Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность, Италия изучает способы запустить производство на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.Четвертого марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, евросоюз

Reuters: в Евросоюзе захотели начать переговоры по "Спутнику V"

10:26 15.03.2021 (обновлено: 15:45 15.03.2021)
 
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Четыре страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил дипломатический источник в ЕС агентству Reuters.
Другие подробности он не привел. Известно, что Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность, Италия изучает способы запустить производство на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.
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Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
Четвертого марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.
"Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.
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