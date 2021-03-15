https://ria.ru/20210315/sputnik-1601200053.html

Предприятие "Роскосмоса" изготовило спутник связи "Экспресс-АМУ7"

Предприятие "Роскосмоса" изготовило спутник связи "Экспресс-АМУ7"

Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ7", запуск которого намечается в этом году, изготовлен, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:19

2021-03-15T09:19

2021-03-15T09:19

бриз-м

протон-м

thales alenia space

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ7", запуск которого намечается в этом году, изготовлен, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса").В декабре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур намечается в четвертом квартале 2021 года. В феврале 2021 года источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что запуск хотят перенести на август-сентябрь."Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" изготавливаются компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь". Их планируется запустить ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, предприятием "Космическая связь" и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.Спутники планируется разместить на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 36 тысяч километров) в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.

https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бриз-м, протон-м, thales alenia space, роскосмос, дмитрий рогозин