Предприятие "Роскосмоса" изготовило спутник связи "Экспресс-АМУ7"
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ7", запуск которого намечается в этом году, изготовлен, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса").
В декабре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур намечается в четвертом квартале 2021 года. В феврале 2021 года источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что запуск хотят перенести на август-сентябрь.
"В компании ИСС завершено изготовление телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ7", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.
"Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" изготавливаются компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь". Их планируется запустить ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, предприятием "Космическая связь" и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.
Спутники планируется разместить на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 36 тысяч километров) в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.