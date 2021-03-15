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В Кремле заявили, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение

В Кремле заявили, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение

Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:57

2021-03-15T12:57

2021-03-15T12:57

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик - и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций", - сказал Песков.Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину."Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", - отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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