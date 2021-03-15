Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/spros-1601234096.html
В Кремле заявили, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение
В Кремле заявили, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение
Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:57
2021-03-15T12:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_b91d0b51c22f34190f70b6c4de579ebf.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик - и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций", - сказал Песков.Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину."Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", - отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_d47b65d37f69767910fed800ba88f92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире

В Кремле заявили, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение

12:57 15.03.2021
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик - и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций", - сказал Песков.
Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину.
"Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", - отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния