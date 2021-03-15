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Новосибирские хирурги спасли младенца с редким пороком сердца
Новосибирские хирурги спасли младенца с редким пороком сердца
Детские кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали новорожденного... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T08:39
2021-03-15T14:22
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НОВОСИБИРСК, 15 мар — РИА Новости. Детские кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали новорожденного мальчика из Кузбасса, у которого выявили редкий врожденный порок сердца.Как рассказали в клинике, малыш родился в городе Белово раньше срока, на 34-й неделе беременности. Оказалось, что у него редкая аномалия сердца — отсутствует один из сегментов аорты, самой крупной артерии, а кровоснабжение идет через артериальный проток (эмбриональный сосуд, который обычно закрывается в первые дни жизни ребенка). Без вмешательства хирургов младенец мог умереть.Мальчика госпитализировали в Центр Мешалкина на седьмые сутки после рождения."Ситуация была осложнена тем, что у ребенка редкая анатомическая аномалия развития сердечно-сосудистой системы — правосторонняя дуга аорты. Тогда как в норме аорта располагается слева от сердца", — пояснил детский сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин.Когда ребенка привезли в клинику, он весил всего 2,2 килограмма, а это грозило осложнениями при операции. Поэтому хирурги сперва поставили ему в артериальный проток специальный стент. Это позволило малышу какое-то время развиваться и набирать вес в ожидании операции. Делать ее решили, когда мальчику исполнился месяц — он начал терять вес, сердечная недостаточность прогрессировала.Операция длилась пять часов."Кардиохирурги восполнили недостающий сегмент аорты лоскутом из гомографта (обработанного материала из трупных тканей) таким образом, чтобы в дальнейшем не пережать бронх. Межжелудочковый дефект закрыли заплатой из биологического материала", — рассказали в Центре Мешалкина.Вскоре после операции младенец пришел в сознание, начал набирать вес и восстанавливать силы. Через две недели его перевели в отделение к маме.
https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html
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россия, здоровье - общество, новосибирск, белово, кемеровская область, общество

Новосибирские хирурги спасли младенца с редким пороком сердца

08:39 15.03.2021 (обновлено: 14:22 15.03.2021)
 
© Фото : сайт НМИЦ им. МешалкинаКардиохирурги Центра Мешалкина во время хирургическую коррекцию редкого врожденного дефекта сердечно-сосудистой системы новорожденному
Кардиохирурги Центра Мешалкина во время хирургическую коррекцию редкого врожденного дефекта сердечно-сосудистой системы новорожденному - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : сайт НМИЦ им. Мешалкина
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НОВОСИБИРСК, 15 мар — РИА Новости. Детские кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали новорожденного мальчика из Кузбасса, у которого выявили редкий врожденный порок сердца.
Как рассказали в клинике, малыш родился в городе Белово раньше срока, на 34-й неделе беременности. Оказалось, что у него редкая аномалия сердца — отсутствует один из сегментов аорты, самой крупной артерии, а кровоснабжение идет через артериальный проток (эмбриональный сосуд, который обычно закрывается в первые дни жизни ребенка). Без вмешательства хирургов младенец мог умереть.
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Мальчика госпитализировали в Центр Мешалкина на седьмые сутки после рождения.
"Ситуация была осложнена тем, что у ребенка редкая анатомическая аномалия развития сердечно-сосудистой системы — правосторонняя дуга аорты. Тогда как в норме аорта располагается слева от сердца", — пояснил детский сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин.
Когда ребенка привезли в клинику, он весил всего 2,2 килограмма, а это грозило осложнениями при операции. Поэтому хирурги сперва поставили ему в артериальный проток специальный стент. Это позволило малышу какое-то время развиваться и набирать вес в ожидании операции. Делать ее решили, когда мальчику исполнился месяц — он начал терять вес, сердечная недостаточность прогрессировала.
Операция длилась пять часов.
"Кардиохирурги восполнили недостающий сегмент аорты лоскутом из гомографта (обработанного материала из трупных тканей) таким образом, чтобы в дальнейшем не пережать бронх. Межжелудочковый дефект закрыли заплатой из биологического материала", — рассказали в Центре Мешалкина.
Вскоре после операции младенец пришел в сознание, начал набирать вес и восстанавливать силы. Через две недели его перевели в отделение к маме.
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