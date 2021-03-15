https://ria.ru/20210315/sotrudnichestvo-1601209120.html
НИИ "Полюс" будет сотрудничать с российско-китайским парком инноваций
НИИ "Полюс" будет сотрудничать с российско-китайским парком инноваций
Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха (НИИ "Полюс"), входящий в Холдинг "Швабе" (является частью ГК Ростех), и Российско-китайский парк... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:04
2021-03-15T11:04
2021-03-15T11:04
россия-китай: главное
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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха (НИИ "Полюс"), входящий в Холдинг "Швабе" (является частью ГК Ростех), и Российско-китайский парк инноваций "Шелковый путь" заключили соглашение о долгосрочном партнерстве. Стороны будут взаимодействовать, например, при создании инжинирингового центра, трансфере наукоемких технологий и экспертизе общих проектов, сообщает Sputnik.Российско-Китайский парк инноваций "Шелковый путь" был создан в 2014 году. Сейчас он является ключевой платформой для продвижения и развития отечественных высокотехнологичных компаний и инновационных проектов в провинции Шэньси.Так, институт вместе с парком создадут центр для отбора перспективных проектов с опорой на партнерские вузы в России и Китае. Также организации будут размещать на лабораторных и производственных мощностях "Полюса" проекты "Шелкового пути" и помогать в трансфере технологий для развития промышленного потенциала двух стран.
https://ria.ru/20210310/kitay-1600585339.html
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россия, нии "полюс", китай
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха (НИИ "Полюс"), входящий в Холдинг "Швабе
" (является частью ГК Ростех), и Российско-китайский парк инноваций "Шелковый путь" заключили соглашение о долгосрочном партнерстве.
Стороны будут взаимодействовать, например, при создании инжинирингового центра, трансфере наукоемких технологий и экспертизе общих проектов, сообщает Sputnik.
Российско-Китайский парк инноваций "Шелковый путь" был создан в 2014 году. Сейчас он является ключевой платформой для продвижения и развития отечественных высокотехнологичных компаний и инновационных проектов в провинции Шэньси.
Так, институт вместе с парком создадут центр для отбора перспективных проектов с опорой на партнерские вузы в России и Китае. Также организации будут размещать на лабораторных и производственных мощностях "Полюса" проекты "Шелкового пути" и помогать в трансфере технологий для развития промышленного потенциала двух стран.