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Курорт Красная Поляна продлит горнолыжный сезон до 10 мая

Курорт Красная Поляна продлит горнолыжный сезон до 10 мая

Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания, до 10 мая включительно будут работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:28

2021-03-15T15:28

2021-03-15T15:28

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Количества снега на трассах курорта достаточно для продления сезона катания, до 10 мая включительно будут работать прокаты, инструкторы, ски-сервис и Академия райдеров для обучения детей, сообщает пресс-служба Красной Поляны.Этой зимой на горнолыжных трассах сформировался устойчивый снежный покров. Метеорологи прогнозируют в марте еще несколько снегопадов. В планах курорта Красная Поляна устроить в июне традиционный сноубордический лагерь. Место проведения останется неизменным – горная долина Цирк-2 на высоте 2050 метров над уровнем моря, уникальные горноклиматические условия которой позволяют сохранить снег вплоть до цветения ярких альпийских лугов.

https://ria.ru/20210312/sochi-1600889963.html

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