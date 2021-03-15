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Прокуратура ЯНАО проверяет сообщения о собаке, покусавшей шестерых детей
Прокуратура ЯНАО проверяет сообщения о собаке, покусавшей шестерых детей
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о собаке, покусавшей шестерых детей в селе Аксарка, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:33
2021-03-15T15:33
ямал
приуральский район
ямальский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о собаке, покусавшей шестерых детей в селе Аксарка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Ранее в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в субботу собака неизвестной породы с ошейником покусала шестерых детей. Пользователи в комментариях к публикации заявили, что не раз видели животное на улице, и отметили его "ненормальный вид".В администрации Приуральского района, комментируя жалобы жителей села, подчеркнули, что данный случай вновь подтверждает "последствия безответственного отношения хозяев к содержанию животных".Это не первый массовый случай нападения собаки на детей на Ямале в 2021 году. В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района болеющая бешенством хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Собаку, принадлежащую местной жительнице, застрелил участковый, а вскоре в селе ввели карантин по бешенству для животных.
https://ria.ru/20210314/proverka-1601174368.html
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ямал, приуральский район, ямальский район, происшествия

Прокуратура ЯНАО проверяет сообщения о собаке, покусавшей шестерых детей

15:33 15.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о собаке, покусавшей шестерых детей в селе Аксарка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Прокуратура проводит проверку. Итоги будут освещены в СМИ", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 20:34
В Пермском крае проверяют видео, на котором мужчина избивает собаку
Ранее в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в субботу собака неизвестной породы с ошейником покусала шестерых детей. Пользователи в комментариях к публикации заявили, что не раз видели животное на улице, и отметили его "ненормальный вид".
В администрации Приуральского района, комментируя жалобы жителей села, подчеркнули, что данный случай вновь подтверждает "последствия безответственного отношения хозяев к содержанию животных".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 20:20
На западе Москвы нашли тело девочки со следами укусов собаки
"Напавшая на детей собака была в ошейнике, что свидетельствует о возможном наличии у нее собственника. Случай зафиксирован камерами уличного наблюдения, и видеоматериал будет направлен в правоохранительные органы... Данная собака отловлена, и в настоящее время выясняется, не заражена ли она бешенством", - добавили в муниципалитете.
Это не первый массовый случай нападения собаки на детей на Ямале в 2021 году. В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района болеющая бешенством хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Собаку, принадлежащую местной жительнице, застрелил участковый, а вскоре в селе ввели карантин по бешенству для животных.
 
ЯмалПриуральский районЯмальский районПроисшествия
 
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