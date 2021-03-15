https://ria.ru/20210315/sobaka-1601327742.html

Прокуратура ЯНАО проверяет сообщения о собаке, покусавшей шестерых детей

Прокуратура ЯНАО проверяет сообщения о собаке, покусавшей шестерых детей

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о собаке, покусавшей шестерых детей в селе Аксарка, сообщили РИА Новости в надзорном... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:33

2021-03-15T15:33

2021-03-15T15:33

ямал

приуральский район

ямальский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о собаке, покусавшей шестерых детей в селе Аксарка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Ранее в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в субботу собака неизвестной породы с ошейником покусала шестерых детей. Пользователи в комментариях к публикации заявили, что не раз видели животное на улице, и отметили его "ненормальный вид".В администрации Приуральского района, комментируя жалобы жителей села, подчеркнули, что данный случай вновь подтверждает "последствия безответственного отношения хозяев к содержанию животных".Это не первый массовый случай нападения собаки на детей на Ямале в 2021 году. В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района болеющая бешенством хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Собаку, принадлежащую местной жительнице, застрелил участковый, а вскоре в селе ввели карантин по бешенству для животных.

https://ria.ru/20210314/proverka-1601174368.html

https://ria.ru/20210314/telo-1601173906.html

ямал

приуральский район

ямальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямал, приуральский район, ямальский район, происшествия