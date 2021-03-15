Прокуратура ЯНАО проверяет сообщения о собаке, покусавшей шестерых детей
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о собаке, покусавшей шестерых детей в селе Аксарка, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Прокуратура проводит проверку. Итоги будут освещены в СМИ", - сказал собеседник агентства.
Ранее в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в субботу собака неизвестной породы с ошейником покусала шестерых детей. Пользователи в комментариях к публикации заявили, что не раз видели животное на улице, и отметили его "ненормальный вид".
В администрации Приуральского района, комментируя жалобы жителей села, подчеркнули, что данный случай вновь подтверждает "последствия безответственного отношения хозяев к содержанию животных".
14 марта, 20:20На западе Москвы нашли тело девочки со следами укусов собаки
"Напавшая на детей собака была в ошейнике, что свидетельствует о возможном наличии у нее собственника. Случай зафиксирован камерами уличного наблюдения, и видеоматериал будет направлен в правоохранительные органы... Данная собака отловлена, и в настоящее время выясняется, не заражена ли она бешенством", - добавили в муниципалитете.
Это не первый массовый случай нападения собаки на детей на Ямале в 2021 году. В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района болеющая бешенством хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Собаку, принадлежащую местной жительнице, застрелил участковый, а вскоре в селе ввели карантин по бешенству для животных.