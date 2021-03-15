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"России в этом нет равных": за какой проект взялась американская оборонка
"России в этом нет равных": за какой проект взялась американская оборонка
Сухопутные войска США скоро получат новый артиллерийский боеприпас. Управляемый снаряд ER GMLRS для реактивных систем залпового огня уже прошел испытания и... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T08:00
2021-03-15T18:13
тос-2
рсзо "ураган-1м"
рсзо himars
rand
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смерч
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Сухопутные войска США скоро получат новый артиллерийский боеприпас. Управляемый снаряд ER GMLRS для реактивных систем залпового огня уже прошел испытания и поразил цель на расстоянии 80 километров. В Пентагоне убеждены: это далеко не предел. О перспективах этого оружия и российских аналогах — в материале РИА Новости."Золотые" снарядыНехватка современных дальнобойных вооружений в Сухопутных войсках — давняя головная боль командования армии США. Там открыто признают сильное отставание от России в артиллерии — как ствольной, так и реактивной.Недавнее испытание перспективного боеприпаса — второе. Первое, в ноябре 2020-го, было неудачым — снаряд взорвался в воздухе сразу после старта. Специалисты концерна Lockheed Martin провели работу над ошибками, исправили недочеты и успешно отстрелялись ER GMLRS на полигоне White Sands в Нью-Мексико. Огонь вела реактивная система залпового огня HIMARS — боеприпас разрабатывали как раз под нее."Наш новый управляемый реактивный снаряд значительно увеличит дальность стрельбы РСЗО, — сообщила вице-президент ракетного подразделения Lockheed Martin Гаиля Кэмпбелл. — В ходе испытаний удалось достичь желаемых показателей на всей траектории полета, поразить цель на запланированной дистанции и настроить программное обеспечение HIMARS. Кроме того, после доработки боеприпас можно будет использовать и на более старых РСЗО M270".По словам Кэмпбелл, в последующих испытаниях необходимо добиться рекордной дальности — 150 километров. Если это получится, американские РСЗО станут самыми дальнобойными в мире. Однако вряд ли перспективные снаряды станут по-настоящему массовыми. Стоимость обычного варианта с дальностью стрельбы до 60 километров — 100 тысяч долларов. Очевидно, усовершенствованный обойдется Пентагону куда дороже. ER GMLRS (Enhanced Range Guided MLRS) представляет собой управляемый реактивный снаряд калибра 227 миллиметров с кассетной или моноблочной боевой частью. Система наведения — инерциальная и спутниковая. Назначение — поражение одиночных малоразмерных объектов, например танков, или уничтожение точным залпом небольших групповых целей. Сейчас в арсеналах армии США около 50 тысяч боеприпасов GMLRS. Сколько собираются закупить модернизированных снарядов, пока не сообщают, однако известно, что запуск производства намечен на 2023-й.Преимущество на землеАмериканцы пытаются усилить и ствольную артиллерию. В марте прошлого года перспективная самоходная гаубица ERCA (Extended Range Canon Artillery) на испытаниях поразила цель на удалении 65 километров — в два раза дальше, чем у основной САУ армии США M109. Огонь вели из 155-миллиметрового орудия XM907 длиной 58 калибров двумя типами снарядов — управляемым Excalibur, стоящим на вооружении, и экспериментальным активно-реактивным XM1113 повышенной дальности. Оба боеприпаса успешно поразили малоразмерные цели.В Вашингтоне неспроста обратили пристальное внимание на артиллерию. В декабре 2017-го влиятельный Американский исследовательский центр RAND, с середины прошлого века консультирующий Пентагон по вопросам нацбезопасности, опубликовал анализ боевых возможностей российских вооруженных сил. По мнению западных аналитиков, Россия в случае войны постарается нанести максимальный урон наземным войскам противника, не вступая с ними в прямой огневой контакт. Будут широко применяться удары во фланги, маневрирование и блокирование."Русские максимально задействуют артиллерию, — предупредили в RAND. — В этом у них преимущество над западными армиями. К примеру, в бригаде американских сухопутных войск лишь один артиллерийский батальон. В российских частях и соединениях гораздо больше подразделений огневой поддержки. Мотострелковой бригаде из трех мотострелковых и одного танкового батальона часто придают для усиления два батальона самоходной и один батальон реактивной артиллерии. В случае боя "один на один" американская бригада столкнется с противником, располагающим гораздо большим количеством пушек и РСЗО, способным использовать широкую номенклатуру боеприпасов и бить на большую дальность".Серьезное отставаниеАмериканцы действительно здесь в роли догоняющих. В российскую армию с 2016-го поступают модернизированные РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров, предназначенные для поражения на дальних подступах групповых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры. Дальность — 120 километров, а в перспективе, как сообщали в Минобороны, — 200. У американской HIMARS, напомним, — лишь 80. Даже менее современные реактивные системы залпового огня "Смерч" бьют управляемыми снарядами на сотню километров. Да, американские РСЗО можно использовать как пусковые установки оперативно-тактических баллистических ракет малой дальности ATACMS. У них дальность — 300 километров. Но ОТРК "Искандер-М" поражают цели на расстоянии 500 километров. Кроме того, Россия располагает более широкой номенклатурой РСЗО. Помимо тяжелых 300-миллиметровых "Смерчей" и "Торнадо-С", в сухопутных войсках имеются 122-миллиметровые "Грады" и "Торнадо-Г" с дальностью стрельбы до 42 километров и 220-миллиметровые "Ураганы", бьющие на 36 километров. В войсках РХБЗ есть тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 — по сути, это РСЗО ближнего действия с дальностью до шести километров.У американцев же пока — лишь 227-миллиметровые HIMARS и M270 с дальностью стрельбы управляемым снарядом 60 километров (вдвое меньше, чем "Торнадо-С"), неуправляемым — 40. Похожая ситуация и в ствольной артиллерии. Даже самая последняя модификация основной американской САУ M109A7 бьет осколочно-фугасным снарядом на 22 километра. Российская "Мста-С", созданная еще в СССР, — на 25, причем с более высокой скорострельностью. А перспективная САУ "Коалиция" способна уничтожать цели управляемыми снарядами на удалении до 80 километров.
https://ria.ru/20210312/radar-1600810877.html
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тос-2, рсзо "ураган-1м", рсзо himars, rand, торнадо-г, рсзо 9к51 "град", смерч, министерство обороны сша, lockheed martin , сша, безопасность

"России в этом нет равных": за какой проект взялась американская оборонка

08:00 15.03.2021 (обновлено: 18:13 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «"Армия-2018" в Кубинке
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Сухопутные войска США скоро получат новый артиллерийский боеприпас. Управляемый снаряд ER GMLRS для реактивных систем залпового огня уже прошел испытания и поразил цель на расстоянии 80 километров. В Пентагоне убеждены: это далеко не предел. О перспективах этого оружия и российских аналогах — в материале РИА Новости.

"Золотые" снаряды

Нехватка современных дальнобойных вооружений в Сухопутных войсках — давняя головная боль командования армии США. Там открыто признают сильное отставание от России в артиллерии — как ствольной, так и реактивной.
Недавнее испытание перспективного боеприпаса — второе. Первое, в ноябре 2020-го, было неудачым — снаряд взорвался в воздухе сразу после старта. Специалисты концерна Lockheed Martin провели работу над ошибками, исправили недочеты и успешно отстрелялись ER GMLRS на полигоне White Sands в Нью-Мексико. Огонь вела реактивная система залпового огня HIMARS — боеприпас разрабатывали как раз под нее.
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS
"Наш новый управляемый реактивный снаряд значительно увеличит дальность стрельбы РСЗО, — сообщила вице-президент ракетного подразделения Lockheed Martin Гаиля Кэмпбелл. — В ходе испытаний удалось достичь желаемых показателей на всей траектории полета, поразить цель на запланированной дистанции и настроить программное обеспечение HIMARS. Кроме того, после доработки боеприпас можно будет использовать и на более старых РСЗО M270".
По словам Кэмпбелл, в последующих испытаниях необходимо добиться рекордной дальности — 150 километров. Если это получится, американские РСЗО станут самыми дальнобойными в мире. Однако вряд ли перспективные снаряды станут по-настоящему массовыми. Стоимость обычного варианта с дальностью стрельбы до 60 километров — 100 тысяч долларов. Очевидно, усовершенствованный обойдется Пентагону куда дороже.
Радиолокационная станция ВВС США Clear Air Force Station на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00
"Прямая угроза России": что Пентагон спешно возводит на Аляске
ER GMLRS (Enhanced Range Guided MLRS) представляет собой управляемый реактивный снаряд калибра 227 миллиметров с кассетной или моноблочной боевой частью. Система наведения — инерциальная и спутниковая. Назначение — поражение одиночных малоразмерных объектов, например танков, или уничтожение точным залпом небольших групповых целей. Сейчас в арсеналах армии США около 50 тысяч боеприпасов GMLRS. Сколько собираются закупить модернизированных снарядов, пока не сообщают, однако известно, что запуск производства намечен на 2023-й.

Преимущество на земле

Американцы пытаются усилить и ствольную артиллерию. В марте прошлого года перспективная самоходная гаубица ERCA (Extended Range Canon Artillery) на испытаниях поразила цель на удалении 65 километров — в два раза дальше, чем у основной САУ армии США M109. Огонь вели из 155-миллиметрового орудия XM907 длиной 58 калибров двумя типами снарядов — управляемым Excalibur, стоящим на вооружении, и экспериментальным активно-реактивным XM1113 повышенной дальности. Оба боеприпаса успешно поразили малоразмерные цели.
© Фото : US ArmyСамоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : US Army
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
В Вашингтоне неспроста обратили пристальное внимание на артиллерию. В декабре 2017-го влиятельный Американский исследовательский центр RAND, с середины прошлого века консультирующий Пентагон по вопросам нацбезопасности, опубликовал анализ боевых возможностей российских вооруженных сил. По мнению западных аналитиков, Россия в случае войны постарается нанести максимальный урон наземным войскам противника, не вступая с ними в прямой огневой контакт. Будут широко применяться удары во фланги, маневрирование и блокирование.
"Русские максимально задействуют артиллерию, — предупредили в RAND. — В этом у них преимущество над западными армиями. К примеру, в бригаде американских сухопутных войск лишь один артиллерийский батальон. В российских частях и соединениях гораздо больше подразделений огневой поддержки. Мотострелковой бригаде из трех мотострелковых и одного танкового батальона часто придают для усиления два батальона самоходной и один батальон реактивной артиллерии. В случае боя "один на один" американская бригада столкнется с противником, располагающим гораздо большим количеством пушек и РСЗО, способным использовать широкую номенклатуру боеприпасов и бить на большую дальность".

Серьезное отставание

Американцы действительно здесь в роли догоняющих. В российскую армию с 2016-го поступают модернизированные РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров, предназначенные для поражения на дальних подступах групповых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры. Дальность — 120 километров, а в перспективе, как сообщали в Минобороны, — 200. У американской HIMARS, напомним, — лишь 80.
© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С"
Даже менее современные реактивные системы залпового огня "Смерч" бьют управляемыми снарядами на сотню километров. Да, американские РСЗО можно использовать как пусковые установки оперативно-тактических баллистических ракет малой дальности ATACMS. У них дальность — 300 километров. Но ОТРК "Искандер-М" поражают цели на расстоянии 500 километров.
Кроме того, Россия располагает более широкой номенклатурой РСЗО. Помимо тяжелых 300-миллиметровых "Смерчей" и "Торнадо-С", в сухопутных войсках имеются 122-миллиметровые "Грады" и "Торнадо-Г" с дальностью стрельбы до 42 километров и 220-миллиметровые "Ураганы", бьющие на 36 километров. В войсках РХБЗ есть тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 — по сути, это РСЗО ближнего действия с дальностью до шести километров.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Самоходная артиллерийская установка Коалиция-СВ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
У американцев же пока — лишь 227-миллиметровые HIMARS и M270 с дальностью стрельбы управляемым снарядом 60 километров (вдвое меньше, чем "Торнадо-С"), неуправляемым — 40. Похожая ситуация и в ствольной артиллерии. Даже самая последняя модификация основной американской САУ M109A7 бьет осколочно-фугасным снарядом на 22 километра. Российская "Мста-С", созданная еще в СССР, — на 25, причем с более высокой скорострельностью. А перспективная САУ "Коалиция" способна уничтожать цели управляемыми снарядами на удалении до 80 километров.
 
ТОС-2РСЗО "Ураган-1М"РСЗО HIMARSRANDТорнадо-ГРСЗО 9К51 "Град"СмерчМинистерство обороны СШАLockheed MartinСШАБезопасность
 
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