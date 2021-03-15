https://ria.ru/20210315/smert-1601223456.html

Украине предрекли "смерть" без русскоязычных книг

Украине предрекли "смерть" без русскоязычных книг

Украинский издатель Елена Лазуткина рассказала Вести.ua, почему страна "не выживет" без книг на русском языке. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:55

2021-03-15T11:55

2021-03-15T13:19

украина

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинский издатель Елена Лазуткина рассказала Вести.ua, почему страна "не выживет" без книг на русском языке.Она отметила, что из-за высокого качества русскоязычные книги на Украине стоят дороже, однако спрос от этого не сокращается — как минимум потому, что в городах-миллионниках преобладает русскоговорящее население.Лазуткина также рассказала о расцвете книжной контрабанды на Украине."В нашей стране все еще работает принцип "запрети — купят все". Например, как произошло с книгой "Мастер и Маргарита", когда большинство людей не разобрались, что запретили не роман, а одно издание", — объяснила издатель.По ее словам, все тиражи этого произведения Булгакова раскупили в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20210308/avakov-1600364015.html

украина

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